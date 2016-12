Rosberg triomphe et reprend le sommet du classement

18-09-2016 | 10h28

Parti de la première place sur la grille de départ, l'Allemand Nico Rosberg a triomphé lors du Grand Prix de Formule 1 de Singapour, dimanche.

Le pilote de l'écurie Mercedes a terminé avec moins d'une seconde d'avance sur l'Australien Daniel Ricciardo. Ce dernier revenait rapidement à la charge sur le meneur dans le dernier segment avec des pneus plus frais en raison d'un arrêt aux puits supplémentaire.

Le vainqueur du jour devait de plus gérer des problèmes de freins dès le début de l'épreuve, tout comme son coéquipier, Lewis Hamilton.

«Lorsque l'équipe m'a dit qu'il [Ricciardo] me rattraperait avant la fin de la course, je me suis assuré de tout faire parfaitement dans les derniers 10 tours, et je m'en suis tiré en contrôlant tous les facteurs jusqu'à la fin», a expliqué Rosberg dans des propos rapportés par le réseau ESPN.

Rosberg s'est d'ailleurs emparé du sommet du classement des pilotes, devançant Hamilton. Le Britannique a conclu la journée sur la troisième marche du podium et accuse un retard de huit points sur Rosberg, avec encore six courses à disputer d'ici la fin de la saison.

Les deux pilotes de l'écurie Ferrari ont terminé au pied du podium. Kimi Raikkonen a pris la quatrième place, devant Sebastian Vettel. Ce dernier a effectué une superbe remontée après avoir amorcé la course de la 22e et dernière position.

Max Verstappen et Fernando Alonso ont suivi aux sixième et septième échelons, respectivement.

Un contact au départ

Dès l'extinction des feux, un mauvais départ de Verstappen a été la cause d'un accrochage. L'Allemand Nico Hulkenberg et l'Espagnol Carlos Sainz fils se sont déplacés vers la droite pour éviter la monoplace de Verstappen, mais sont entrés en contact.

Hulkenberg n'a pu terminer la course et la voiture de sécurité est entrée en scène pour permettre de dégager la voiture accidentée.

Le Français Sébastien Grosjean n'a pas pris part à la course en raison d'un problème de freins qui n'a pu être réglé avant le départ.

