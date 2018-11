Beterbiev-Smith: pas avant 2019

Mathieu Boulay 02-11-2018 | 15h51

Les choses changent rapidement dans le monde de la boxe. On n'a qu'à regarder le dossier du combat entre Artur Beterbiev et Joe Smith pour s'en convaincre.

En l'espace de quelques heures hier, on a eu droit à un changement de cap important. En après-midi, le réseau ESPN annonçait que le duel serait présenté le 15 décembre en sous-carte du combat entre Canelo Alvarez et de Rocky Fielding.

Toutefois, quelques heures plus tard, Le Journal de Montréal a appris que l'offre déposée à Beterbiev pour cette date avait été refusée par le champion vendredi matin après quelques jours de réflexion.

Beterbiev jugeait qu'il n'avait pas le temps nécessaire pour une préparation optimale pour la deuxième défense de son titre. Il est maintenant question que le choc Beterbiev-Smith ait lieu dans les premiers mois de 2019.

À son dernier combat, Beterbiev a battu Callum Johnson par knock-out au quatrième round dans un duel présenté au Wintrust Arena de Chicago. Le protégé de Marc Ramsay avait prouvé qu'il n'était pas invincible alors qu'il est allé au plancher au deuxième assaut.

Par la suite, il est revenu à sa recette du succès avant de fermer les lumières à Johnson qui avait démontré beaucoup de courage au cours de cet affrontement.

Parlant d'Alvarez, il a reçu le titre de la « surprise de l'année » pour sa brillante victoire en combat de championnat du monde WBO contre Sergey Kovalev, le 4 août dernier, à Atlantic City. Comme on le sait, les deux remettront cela à l'occasion d'une revanche, le 2 février prochain, au Texas.

Francis Lafrenière a appris une mauvaise nouvelle au cours des derniers jours. Celui qui devait l'affronter le 24 novembre au Casino de Montréal, Gabriel Martinez, a dû déclarer forfait parce qu'il est atteint du virus de la grippe hémorragique dengue. Jose de Jesus Macias (23-9-2, 12 K.-O.), un boxeur qui avait donné une excellente opposition à Mikael Zewski, serait le favori pour remplacer Martinez.

Eye of the Tiger Management a ajouté un boxeur à son écurie déjà bien garnie. On a appris que Lexson Mathieu a signé un contrat avec le groupe de Camille Estephan. Le boxeur de 19 ans s'entraîne au gymnase Empire de Québec sous la férule de François Duguay.