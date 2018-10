Le Québécois aura un énorme défi contre le russe Dmitry Bivol le 24 novembre - Jean Pascal veut revenir au sommet

La semaine dernière, Jean Pascal a appris le décès de son père et il a décidé d'annuler son combat contre Gary Kopas pour vivre son deuil. Quelques jours plus tard, dans un revirement de situation, on apprenait qu'il avait accepté un combat de championnat du monde WBA contre Dmitry Bivol. La question qu'il faut se poser : est-ce qu'il sera en mesure de causer une surprise dans ces circonstances ?