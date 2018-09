Billy Joe Saunders échoue à un test antidopage

Agence QMI 27-09-2018 | 15h42

Le boxeur Billy Joe Saunders a été testé positif à un contrôle antidopage et il risque d'être dépouillé de sa ceinture mondiale des poids moyens de la World Boxing Organization (WBO).

C'est ce qu'a indiqué jeudi le réseau ESPN, précisant que l'échantillon prélevé contenait de l'oxilofrine, un stimulant interdit.

Le test avait été réalisé en prévision du duel devant opposer Saunders (26-0-0, 12 K.-O.) à Demetrius Andrade (25-0-0, 16 K.-O.), le 20 octobre, à Boston. Aussi, cet affrontement pourrait maintenant être annulé.

À sa plus récente sortie, Saunders avait défait le Québécois David Lemieux par décision unanime le 16 décembre à Laval.

«Nous sommes déçus de voir cela, c'est certain, a indiqué le propriétaire d'Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, à la chaîne TVA Sports. Cela dit, nous ne sommes aucunement surpris par ce contrôle positif.»

Le champion a fait parler de lui plus tôt cette semaine en écopant d'une amende de 100 000 livres sterling pour son mauvais comportement à l'égard d'une femme.

Le pugiliste de 29 ans se trouvait à l'intérieur d'un véhicule dans le comté de Nottinghamshire quand il a interpellé une dame pour l'inciter, en échange de 150 livres de crack, à s'en prendre à un passant et à commettre un acte sexuel avec un autre passager du véhicule en question.