Marie-Ève Dicaire flotte sur un nuage

Agence QMI 18-09-2018 | 13h13

La boxeuse Marie-Ève Dicaire s'apprête à relever le plus grand défi de sa carrière, ayant appris lundi qu'elle était devenue l'aspirante obligatoire de la championne du monde IBF des super-mi-moyens, l'Uruguayenne Chris «El Bombon Asesino» Namus.

La Québécoise ne pourrait pas être plus heureuse.

«Tous mes efforts sont récompensés. Je vise un tel combat depuis le début de ma carrière. J'ai travaillé fort pour y arriver. Au début, je boxais en lever de rideau, comme deuxième ou troisième combat des galas. D'en arriver là, je me dis: "wow!"», a-t-elle indiqué en entrevue à la chaîne TVA Sports, mardi, en marge du lancement de la saison 2018-2019 des galas de boxe présentés au Casino de Montréal.

Le Groupe Yvon Michel (GYM) travaille d'arrache-pied pour convaincre la championne de mettre son titre en jeu le 1er décembre, au Centre Vidéotron. Dicaire est censée se battre en sous-carte de l'affrontement prévu entre Adonis Stevenson et Oleksandr Gvozdyk.

Les deux parties ont jusqu'au 17 octobre pour s'entendre, sinon un appel d'offres sera organisé.

Aussi, Dicaire se sent d'attaque.

«Peu importe où ce sera, je serai prête à ramener la ceinture au Québec, a-t-elle promis. De soulever la ceinture ici, ce serait une façon de dire merci aux gens pour leur appui.»

En confiance

Classée première dans la WBA et deuxième du WBC et de l'IBF, Dicaire est la boxeuse la mieux classée disponible pour affronter Namus. Cette dernière est championne depuis le 12 août 2017 et en sera à une troisième défense de son titre.

Malgré la vaste expérience de sa rivale, Dicaire a confiance en ses moyens.

«Elle a beaucoup d'expérience, elle en a vu d'autres et a affronté les meilleures, mais j'ai tous les outils pour la battre», a-t-elle soutenu.

Par ailleurs, le premier gala de la nouvelle saison de GYM sera présenté le 20 octobre, lorsque Francis Lafrenière sera la tête d'affiche.