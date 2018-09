Golovkin promet de «punir» Alvarez

AFP 04-09-2018 | 19h48

LOS ANGELES | Le Kazakh Gennady Golovkin a promis mardi de « punir » le Mexicain Saul Alvarez lors des retrouvailles très attendues entre les deux meilleurs poids moyens de boxe en activité le 15 septembre à Las Vegas (Nevada).

« Je veux le punir pour toutes les mauvaises choses que lui et son équipe ont faites, je veux le réduire à néant », a déclaré Golovkin lors d'une conférence de presse téléphonique.

Ces propos faisaient suite à une nouvelle attaque du camp Alvarez: l'entraîneur du Mexicain Chepo Reynoso l'a en effet qualifié d' » âne ».

« C'est un âne qui ne réfléchit pas, il ne pense pas, il ne fait qu'avancer en donnant des coups », avait estimé Reynoso.

Appelé à répondre à ces propos, Golovkin, champion WBC et WBA des moyens, a regretté « le manque de classe » d'Alvarez et de son entourage.

« Je ne vais pas m'abaisser à me mettre à leur niveau, ils manquent de classe, d'éducation, d'intelligence », a-t-il estimé.

« Cela montre une fois de plus comment ils se comportent, je n'ai jamais rien dit d'aussi insultant d'un adversaire », a souligné le Kazakh.

Les relations entre les deux camps ont toujours été compliquées, surtout depuis l'annulation de leurs premières retrouvailles.

Ils devaient s'affronter le 5 mai dernier, mais le combat avait été annulé après que le Mexicain avait subi deux contrôles antidopage positifs.

Le Kazakh avait alors affronté Vanes Martirosyan à la même date, un adversaire stoppé en moins de deux reprises, pour porter son palmarès à 38 victoires, dont 34 avant la limite, pour un nul.

Alvarez (49 victoires, une défaite et deux nuls), qui vient de purger fin août sa suspension de six mois, a repris l'entraînement pour préparer son retour sur le ring après près d'un an d'absence.