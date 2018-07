Jean Pascal et Steve Bossé respectent la limite de poids lors de la pesée officielle - Jean Pascal et Steve Bossé: combat confirmé

Mathieu Boulay 19-07-2018 | 12h32

On n'a pas eu d'esclandre entre Jean Pascal et Steve Bossé, jeudi midi, lors de la pesée officielle en prévision de leur duel de vendredi à la Place Bell.

Les deux boxeurs ont respecté sans problème la limite de poids prévue à leur contrat. Habillé de la tête aux pieds pour la première fois de sa carrière, Pascal a fait osciller la balance à 193,8 lb. Pour sa part, Bossé s'est présenté avec un poids surprenant de 197,4 lb même s'il avait droit à un poids de 200,9 lb.

L'athlète de 36 ans a commencé sa perte de poids à 216 lb jeudi soir.

«Tout s'est très bien déroulé, a indiqué Bossé au représentant du Journal de Montréal. Lorsque j'ai quitté la maison, j'étais à 198 lb, mais je ne savais pas si ma balance était calibrée comme celle de la Régie. Je ne voulais pas prendre de chance.»

Ce n'est pas la première fois qu'il devait retrancher une quinzaine de livres à sa charpente en quelques heures pour les besoins d'une pesée officielle. Il s'est battu dans les catégories des 185 lb et des 205 lb lorsqu'il faisait partie des rangs de l'UFC.

La clé pour avoir du succès lors de ses pesées ? La déshydratation.

«Pour moi, c'est facile de perdre de l'eau, a confirmé Bossé. Lorsque j'étais au Kronk GYM à Detroit, je buvais une bouteille de Pedialyte après mes séances d'entraînement. Je dégouttais tellement que Sugar (Hill) avertissait les autres boxeurs que le plancher était glissant!»

Lorsqu'il montera sur le ring de la Place Bell, l'ancien dur à cuire de la LNAH pèsera au moins 215 lb, soit une vingtaine de plus que Pascal.

«Ce scénario est déjà écrit et visualisé dans ma tête, a-t-il souligné. Demain, je m'en vais là avec l'idée de marquer l'histoire de la boxe du Québec et les gens vont s'en souvenir longtemps.»

Pas de niaisage

Habituellement, Jean Pascal ne donne pas d'entrevue après la pesée. Jeudi, il a changé son habitude étant donné qu'il n'a pas eu de coupe de poids à faire.

L'ancien champion du monde WBC des mi-lourds est très confiant en prévision de son duel contre Bossé.

«Je me sens prêt et je me sens bien, a souligné Pascal. Je me sens aussi rapide qu'à 175 lb et je veux donner un bon spectacle demain soir (vendredi).

«J'espère qu'il (Bossé) va mettre de la pression dès le début du troisième round. C'est à ce moment que je vais sortir le coup de la pince à cils pour mettre fin au combat. Je ne compte pas veiller tard et les gens doivent arriver tôt.»

Prédiction

Sur papier, on peut croire qu'on aura droit à un duel à sens unique. Pascal est un ancien champion du monde et il a affronté plusieurs grosses pointures de la boxe pendant sa glorieuse carrière.

Son expérience lui permettra de se sortir des situations qui peuvent être dangereuses. On peut aussi s'attendre à quelques pitreries de sa part pour animer la foule pendant le duel.

Pour sa part, Bossé est un guerrier et il ne connait pas 134 façons de se battre. Sa défensive n'est pas la meilleure et il aime prendre des risques pour tenter de faire mal à ses adversaires. Les spectateurs ont rarement demandé un remboursement à la sortie d'un de ses duels sur la glace, dans l'octogone ou dans un ring.

Ma prédiction ? Pascal va l'emporter dans un combat qui ne dépassera pas le cinquième round. Ce ne sera pas un knock-out percutant, mais une avalanche de coups qui aura raison de Bossé. Celui-ci va bien tenter d'atteindre Pascal avec un de ses coups de puissance, mais sa défensive lui causera des ennuis. Il affronte un adversaire qui a souvent excellé en contre-attaque durant les dernières années.