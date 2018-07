La Fondation Yvon Michel combat le cancer du sein

Agence QMI 18-07-2018 | 12h47

Le promoteur de boxe Yvon Michel compte maintenant une fondation à son nom.

Lancée en collaboration avec Stéphanie Drolet, qui est la conjointe du promoteur, la Fondation Yvon Michel se donne pour objectif «de financer la recherche afin de diminuer l'incidence du cancer du sein et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes».

«Pourquoi le cancer du sein? Ce fléau s'est attaqué à de nombreuses personnes de mon entourage; une belle-soeur, une cousine, une amie, ma belle-mère, une connaissance et comme ma conjointe avait cette cause particulièrement à coeur alors j'ai décidé d'embarquer avec elle dans ce projet», a indiqué Yvon Michel, par voie de communiqué.

«J'avais 18 ans quand ma mère a reçu son diagnostic de cancer du sein, a pour sa part souligné Stéphanie Drolet, présidente et fondatrice de la Fondation Yvon Michel. Un véritable coup de poignard en plein coeur! Pendant deux ans, je me suis battue 24 heures sur 24 à ses côtés espérant un miracle qui n'est jamais venu. Ce monstre qui la dévorait littéralement de l'intérieur était trop fort pour nous et c'est dans son lit, à la maison, que ma mère a rendu l'âme, dans des souffrances terribles et un combat acharné, à l'âge de 50 ans.»

Avec cette fondation, Yvon Michel et Stéphanie Drolet désirent également aider les hôpitaux du Québec à se procurer de l'équipement à la fine pointe de la technologie afin que les femmes puissent avoir accès aux meilleurs soins possibles dans leur région respective, près de leur famille.

À ce jour, la Fondation Yvon Michel a déjà permis de verser près de 55 000 $ pour la cause du cancer du sein grâce à deux enchères ainsi qu'un tirage provincial. Le premier événement-bénéfice de la Fondation Yvon Michel se tiendra quant à lui le 18 octobre prochain au Club de golf Le Mirage.