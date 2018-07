Boxe: Pacquiao veut encore «deux ou trois combats» avant sa retraite

AFP 16-07-2018 | 10h48

La légende philippine de la boxe Manny Pacquiao a déclaré lundi avoir encore « deux ou trois combats » dans les gants, alors qu'il vient de récupérer, à 39 ans, son titre mondial WBA des poids welters, évoquant notamment une revanche contre Floyd Mayweather.

« Je crois que j'ai encore deux ou trois combats à donner encore », a déclaré « Pacman » de retour dans son pays natal, au lendemain de sa victoire par K.-O. contre l'Argentin Lucas Matthysse à Kuala Lumpur, en Malaisie.

« Je me sens bien maintenant. La boxe est ma passion et je me sentirais seul si je prends ma retraite », a-t-il poursuivi.

Pacquiao a retrouvé la fougue de sa jeunesse pour battre Mattysse lors de la septième reprise - il n'avait plus remporté un combat avant la limite depuis 2009. De quoi lui donner des ambitions au-delà de son 40e anniversaire, qu'il fêtera en décembre.

Le Philippin, qui a remporté 60 de ses 69 rencontres, a notamment évoqué une revanche contre l'Américain Floyd Mayweather, contre lequel il avait perdu en mai 2015 au terme d'un match très médiatisé et lucratif, à Las Vegas.

« Si Mayweather revient à la boxe, il y a la possibilité d'une revanche », a-t-il déclaré.

« Mais il y a plein d'autres défis, comme (Terence) Crawford, (Vasyl) Lomachenko, Amir Khan et plein d'autres », a-t-il ajouté.