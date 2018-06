Boxe: Pascal pas inquiet pour son poids

Mathieu Boulay 01-06-2018 | 22h12

Au cours de sa carrière, Jean Pascal a toujours souffert pour respecter la limite de poids prévue à ses contrats. Pour son combat contre Steve Bossé, il souffre d'une autre façon.

L'ancien champion du monde WBC des mi-lourds a le « luxe » de pouvoir prendre du poids pour son affrontement du 29 juin. Il ne peut cependant pas avoir un écart supérieur à 13 livres avec Bossé lors de la pesée officielle.

« J'essaye de prendre du poids, mais ce n'est pas facile, a expliqué Pascal lors de son entraînement public hier. C'est plus difficile que je le croyais au départ ».

« Je vais être capable d'augmenter mon poids. Dans le pire des cas, je vais me présenter à la pesée à 188 lb et lui à 200 lb. Lors du combat, je m'attends à ce qu'il soit à 225-230 et moi, à 190 lb. »

Danger

Bossé n'a rien à voir avec les adversaires prestigieux que Pascal a affrontés au cours de sa carrière. Par contre, pas question de tourner les coins ronds pendant sa préparation.

Il a trois partenaires d'entraînement qui sont de vrais poids lourds. Ceux-ci s'en donnent à coeur joie pour permettre à

Pascal de bien jauger la puissance de frappe d'un boxeur de cette catégorie.

« De donner et de recevoir des coups, ça me demande plus d'énergie, a indiqué Pascal. Avec ce type d'entraînement, je vais être capable d'encaisser des coups d'un gars de 225 lb le soir du combat. »

Avec Bossé, il y a une certaine part d'inconnu pour Pascal et son entraîneur, Stéphan Larouche.

« C'est un tireur d'élite avec un coup de poing vif, a précisé l'entraîneur. Il va arriver avec un rythme qu'on ne connaît pas vraiment. Ce n'est pas le rythme d'un grand boxeur, mais celui d'un gars qui veut se battre.

« Jean a l'habitude de se retrouver avec des gars qui savent boxer. C'est le petit bout qui sera plus difficile à gérer au début. »