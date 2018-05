Pascal-Bossé : «Ça ne peut que rehausser le combat» - Stéphan Larouche

TVA Sports 31-05-2018 | 11h59

Le combat entre Jean Pascal et Steve Bossé aura lieu dans moins d'un mois, le 29 juin à la Place Bell et les préparatifs semblent aller bon train, même que Bossé s'entraînera au réputé Kronk Gym avec l'entraîneur Sugar Hill.

Et tout cela fait dire à Stéphan Larouche, l'entraîneur de Pascal, que le combat n'en sera que plus relevé.

«Je pense que ça ne peut que rehausser le combat, a-t-il souligné lors de l'émission "Destination Coupe Stanley AM", jeudi, sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Le fait d'être encadré par un entraîneur qui a vu beaucoup de choses, qui est vraiment un gars de boxe, ça ne peut que faire du bien à Steve Bossé.»

«Est-ce qu'à l'intérieur de trois ou quatre semaines, on peut créer des habitudes? J'en doute. Mais au moins, ça va l'aider certainement psychologiquement et ça va créer un bon "buzz" au niveau des amateurs de boxe.»

Explosif

Sans avoir une expérience exhaustive en boxe, Bossé a déjà combattu en arts martiaux mixtes et, bien sûr, sur la patinoire.

«J'en ai vu quelques-uns [de ses combats], a affirmé Larouche. J'ai vu aussi des combats sur la glace. C'est un gars extrêmement explosif. C'est un gars qui a de l'instinct, qui sait à quel moment frapper. Ça, on ne peut pas lui enlever.»

«C'est naturel, c'est en lui. Les meilleurs bagarreurs qu'on voit au hockey, c'est ce genre de gars. Des gars qui ont une fibre musculaire explosive et rapide.»

Si Larouche espérait avoir été dans le coin de Pascal pour une dernière fois à Miami lorsqu'il s'est battu contre Ahmed Elbiali, il ne cache le plaisir qu'il prend à entraîner Pascal.

«Sincèrement, je l'espérais beaucoup parce que c'est tellement rare qu'un boxeur finit sur une victoire, a confié Larouche. [...] Maintenant, le futur en a décidé autrement et j'avais le choix de dire à Jean que je n'embarque pas dans sa galère. Mais on a eu du plaisir dernièrement. On a appris à se connaître un peu. On se connaissait beaucoup sur le plan professionnel, mais on a appris à se connaître en équipe. J'ai envie d'avoir un peu de "fun" avec lui.»