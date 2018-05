Le protégé d'EOTM a dominé Karim Achour pour l'emporter par décision unanime - Performance rassurante pour Lemieux

D'ailleurs, avec son jab de retour, le cogneur a été capable de tenir son adversaire à distance durant toute la soirée et de bâtir des attaques de puissance. Il a pris le contrôle du duel dès le départ pour le conserver pendant la majorité du duel.

Étant donné que le boxeur avait eu de la difficulté avec sa perte de poids, la veille, on avait hâte de voir s'il serait en mesure d'avoir de l'énergie jusqu'à la fin du duel. Il a eu quelques baisses de régime durant la deuxième moitié du combat, mais il est parvenu à en avoir jusqu'à la dernière cloche.

Par ailleurs, on prévoyait un duel de puristes entre Custio Clayton et Stephen Danyo et c'est ce qu'on a eu.