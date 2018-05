Combat contre Karim Achour: David Lemieux ne fait pas le poids lors de la pesée officielle

Mathieu Boulay 25-05-2018 | 13h41

QUÉBEC | On croyait que les problèmes de poids de David Lemieux étaient chose du passé. Toutefois, ils sont revenus à l'avant-plan lors de la pesée officielle pour son combat contre le Français Karim Achour, hier, au Centre Vidéotron.

Le Québécois (38-4, 33 K.-O.) a fait osciller la balance à 162 lb, soit deux de plus que la limite prévue à son contrat. Son adversaire Achour a présenté un poids de 159 lb.

Selon les règlements du WBC, organisme de sanction du duel, Lemieux avait deux heures pour perdre ses deux livres en trop. Le protégé de Marc Ramsay a retraité vers son hôtel pour tenter de réaliser un petit miracle.

Il s'est habillé comme un ours et il a fait de l'activité physique pendant 90 minutes. Lemieux n'a réussi qu'à perdre seulement trois onces. Son entraîneur Marc Ramsay a décidé à ce moment d'arrêter le processus pour permettre à son poulain d'amorcer sa réhydratation.

Lemieux est allé au bout de ses limites. La preuve ? Il est allé se coucher après quelques gorgées de boisson d'électrolytes. Habituellement, un boxeur est affamé et il veut manger des fruits pour reprendre des forces.

«On a pensé à la santé de David avant tout, a indiqué le promoteur Camille Estephan visiblement très déçu des événements. On ne comprend pas ce qui est arrivé, car il a été très discipliné durant tout le camp.»

Il a précisé que la coupe des poids a été ardue à compter de mardi. Estephan et l'équipe du boxeur ont commencé à être inquiets jeudi soir, car Lemieux était encore à 164 livres avant d'aller au lit. Il a passé une nuit blanche en raison du stress et de la déshydratation.

Au moins, son combat contre Karim Achour aura lieu comme prévu. Par contre, il ne pourra pas mettre la main sur les ceintures WBC international et francophone s'il l'emporte. Il a également vu sa bourse être amputée d'un montant supérieur à 20 %.

Un historique

Ce n'est pas la première fois que Lemieux connaissait des ennuis avec la pesée. En 2016, son combat contre James De La Rosa avait été annulé parce qu'il avait dépassé la limite par 2,2 lb.

«On a commencé à avoir des problèmes à compter du duel contre Golovkin, a reconnu Estephan. Par la suite, chaque coupe de poids a été une torture pour David. Il souffrait beaucoup pour faire 160 lb.»

Le Journal de Montréal a contacté un médecin qui a confirmé que le métabolisme de Lemieux avait possiblement atteint sa limite à son 43e combat en carrière. Il ne faut pas oublier que l'âge (29 ans) peut également jouer un rôle dans l'efficacité d'une coupe de poids.

Avenir à 168 lb ?

Quelques minutes après la pesée, Estephan a rapidement annoncé que ce sera le dernier combat de Lemieux dans la catégorie des poids moyens. Il était très déçu parce que son boxeur devra peut-être à dire adieu à un choc très payant contre Canelo Alvarez.

«Il n'est plus question que je le voie souffrir comme cela», a-t-il souligné.

Lemieux pourrait donc grimper chez les 168 lb, mais ce ne serait pas la situation idéale. L'athlète de 5 pieds 9 pouces se battrait contre des adversaires plus grands et plus gros que lui.

Une grosse décision l'attend après son combat de samedi.