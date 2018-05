Combat contre Karim Achour: deux livres de trop pour David Lemieux

Agence QMI 25-05-2018 | 13h41

David Lemieux se disait prêt pour son combat chez les 160 livres contre Karim Achour, mais il a rencontré un léger pépin à la pesée officielle de vendredi, à Québec.

Le boxeur de 29 ans (38-4-0) a enregistré un poids de 162 livres sur le pèse-personne, soit un surplus 2 livres. Karim Achour, lui, a fait osciller la balance à 159 livres, une livre sous la limite.

Le Lavallois a jusqu'à 14h30 pour perdre l'excédent de poids, sans quoi il devra concéder 20% de sa bourse à l'adversaire.

De plus, les titres international et francophone des poids moyens du WBC, détenus par le Français, ne seront plus à l'enjeu.

Moins d'une heure après la montée de son poulain sur la balance, le promoteur et président d'Eye of the Tiger Management Camille Estephan a déclaré qu'il ne se battrait plus chez les 160 livres, par souci pour sa santé.

Il se battra plutôt chez les super-moyens, où la limite de poids est de 168 livres.

Face à Achour, Lemieux tentera de rebondir après une défaite à son dernier combat face à l'Anglais Billy Joe Saunders.

Outre Lemieux, Custio Clayton, Batyr Jukembayev, Erik Bazinian et Vincent Thibault seront également en action. Aucun n'a eu de difficulté à faire le poids.

Une matinée mouvementée

Jeudi, à la veille de la pesée, Lemieux a passé quatre heures en gymnase afin de s'assurer de faire le poids, qui demeurait stable.

À son réveil, ce matin, celui qui a 42 combats professionnels sous la ceinture affichait un poids de 161 livres. Il n'a pu maintenir ce poids, ajoutant une livre entre la matinée et la pesée.

Lorsqu'il est monté sur la balance, Lemieux semblait faible et anxieux. Ultimement, il avait un excédent de deux livres.