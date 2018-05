Face-à-face entre Jean Pascal et Steve Bossé

Agence QMI 11-05-2018 | 13h13

Jean Pascal et Steve Bossé, qui s'affronteront le 29 juin, ont procédé à un premier face-à-face vendredi lors d'une conférence de presse tenue à Montréal.

«Je suis un gars de défi, a commenté Pascal (32-5-1, 19 K.-O.), sur les ondes de TVA Sports, expliquant les raisons qui l'ont incité à sortir de sa retraite de la boxe pour affronter Bossé (1-0-0, 1 K.-O.). Il est plus gros que moi, il frappe plus fort que moi et il peut me fermer les lumières à n'importe quel moment.»

«Je dois prendre ce combat au sérieux pour ne pas me faire avoir, a-t-il ajouté. Si je perds, les gens ne se rappelleront pas de la carrière que j'ai eue. Les gens se rappelleraient de moi comme celui qui s'est fait passer le K.-O. par Steve Bossé.»

Le plus récent combat de Pascal est survenu en décembre 2017 quand il avait vaincu Ahmed Elbiali par K.-O. technique au sixième round, en Floride.

Davantage reconnu pour ses talents de pugiliste au hockey et dans les arts martiaux mixtes, Bossé a pour sa part livré un seul combat de boxe professionnel. Il avait facilement battu Julio Cuellar Cabrera au deuxième assaut, en février, au Casino de Montréal.