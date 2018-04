Un léger retard pour l'adversaire d'Oscar Rivas

Agence QMI 18-04-2018 | 18h48

Le traditionnel face-à-face entre Oscar Rivas et son adversaire Sergio Ramirez n'a pu avoir lieu, mercredi lors de la pesée des boxeurs, puisque le Mexicain, à la suite d'un vol annulé, est arrivé au Québec avec un peu de retard.

Rivas (22-0-0,16 K.-O.) a affiché un poids de 236,4 livres tandis que Ramirez (16-5-0, 8 K.-O.) s'est présenté sur le pèse-personne à 215,2 lb, en fin d'après-midi.

Ce combat de poids lourds entre Rivas et Ramirez est prévu ce jeudi au Casino de Montréal. En sous-carte, Shakeel Phinn et Christian M'Billi seront notamment en action.

Si Rivas est simplement heureux de pouvoir remonter dans le ring, il sait que certains défis plus importants que Ramirez viendront dans un avenir rapproché.

«Je peux me battre avec n'importe qui, a d'ailleurs affirmé Rivas, en point de presse, mercredi. Maintenant, je me concentre sur les grandes choses. On attend les Américains. On attend la bonne opportunité.»

Pour ceux qui rêvent d'un combat entre Rivas et le Québécois Simon Kean, le promoteur Yvon Michel n'envisage pas ce scénario à court terme.

«On a parlé avec [le gérant d'Oscar] Stéphane [Lépine], a indiqué Michel. Oscar est plus avancé dans sa carrière que Simon Kean. Donc, ce serait un peu ridicule de lui lancer un défi. Mais quand Simon va être prêt, Oscar va l'être.»