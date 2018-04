Il affrontera le Français Karim Achour pour deux titres mineurs du WBC - Lemieux: le 26 mai à Québec

Mathieu Boulay 11-04-2018 | 14h27

Pendant que les négociations pour le duel entre Adonis Stevenson et Badou Jack piétinent, le promoteur Camille Estephan n'a pas tardé à dévoiler ses plans pour David Lemieux.

Le patron d'Eye of the Tiger Management annoncera ce matin que le duel de son poulain se déroulera le 26 mai au Centre Vidéotron. Ce n'est pas une grosse surprise, car c'était l'une des possibilités évoquées par Estephan la semaine dernière.

De plus, lors d'une entrevue pendant le gala de Simon Kean, Lemieux avait animé la foule en disant qu'il aimerait bien se battre à Québec un de ces jours. Il était aux abords du ring pour assister aux performances de ses collègues lors de cette soirée.

Pour le protégé de Marc Ramsay, c'est un autre combat qu'il ne peut pas perdre. À son dernier combat, il a eu une soirée difficile contre l'Anglais Billy Joe Saunders alors qu'il tentait de conquérir la ceinture WBO des poids moyens. Le champion l'avait dominé sur le plan technique pour signer une victoire par décision unanime.

Contre un Français

Ce ne sera pas un combat de retour comme les autres. Lemieux affrontera le Français Karim Achour (26-4-3, 4 K.-O.) alors que les titres WBC international et francophone des 160 lb seraient à l'enjeu. Achour détient également le titre de champion de France dans sa catégorie.

Achour n'est pas le plus connu des amateurs, mais il pourrait donner des maux de tête au boxeur québécois. Il est le type de boxeur qui applique constamment de la pression sur ses adversaires et qui lance un gros volume de coups. Il ne déteste pas les échanges musclés, mais on peut penser que ce ne serait pas une bonne idée contre un cogneur comme Lemieux.

Avec ce combat, l'ancien champion IBF aura l'opportunité de tester son épaule gauche avec laquelle il a connu des ennuis lors de ses deux derniers combats. S'il souhaite se lancer à la chasse aux gros noms pour l'automne, il doit être à 100 % de ses capacités.

Position enviable pour Canelo

L'objectif de ce combat est clair : le promoteur Camille Estephan souhaite positionner son boxeur dans le top 5 du WBC. Et la raison est simple.

Si Lemieux obtient ce classement avec une victoire contre Achour, il pourrait se placer dans une situation légitime pour affronter Saùl Canelo Alvarez l'automne prochain. Bien sûr, si les négociations pour un autre combat revanche entre Alvarez et Gennady Golovkin tombaient à l'eau.

On sait que ce duel attendu, qui était prévu pour le 5 mai à Las Vegas, a été annulé en raison d'un problème de dopage du côté d'Alvarez. Lemieux devait faire les frais de la demi-finale lors de ce gala.

- C'est Custio Clayton qui fera les frais de la demi-finale de cette soirée et il devrait affronter un top 10 mondial selon nos informations. Ça fait longtemps qu'il attendait cette opportunité.

