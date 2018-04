Stevenson-Jack: «On est dans le brouillard» -Yvon Michel

TVA Sports 10-04-2018 | 10h30

Le combat entre le Québécois Adonis Stevenson et Badou Jack doit avoir lieu le 19 mai prochain au Centre Bell, mais le duel n'est toujours pas confirmé et les billets ne sont toujours pas en vente.

Le choc entre les deux boxeurs devait en être un d'unification des titres WBC, que détient Stevenson, et WBA, que détenait Jack. Toutefois, les négociations sont toujours en cours puisque Jack n'a plus de ceinture, ayant abandonné sa ceinture WBA, qui appartient maintenant à Dmitry Bivol.

«J'aimerais bien ça vous éclairer ce matin, mais nous aussi, on est dans le brouillard, a souligné le président de GYM, Yvon Michel, lors de l'émssion "Destination Coupe Stanley AM". Ce n'est pas normal qu'à cinq semaines de l'événement, qu'on ne soit pas en train de vendre les billets. Showtime avait annoncé la date du 19 mai pour le combat Stevenson-Jack, mais il reste encore des pièces de ce casse-tête à réunir pour que tout fonctionne.

«Je suis pris sous le sceau de la confidentialité, mais on essaie d'arranger ça et on essaie que ce soit dans les meilleurs intérêts de tout le monde, mais évidemment, on protège beaucoup les intérêts d'Eleider Alvarez, qui est l'aspirant obligatoire (de Stevenson) depuis novembre 2015.»