«Je suis plus prêt que jamais» - Steven Butler

Agence QMI 29-03-2018 | 14h51

Le Québécois Steven Butler aura la chance de disputer un combat de championnat à l'occasion du premier gala de boxe d'Eye of the Tiger Management au Casino de Montréal, samedi soir, et il s'estime prêt pour ce duel contre l'Américain Jaime Herrera.

Butler (22-1-1, 19 K.-O.) tentera de s'approprier la ceinture IBO des supers mi-moyens lors du deuxième choc entre les deux boxeurs. Le 20 juin 2015, au Centre Bell, «Bang Bang» n'a pu réaliser le coup d'éclat au rendez-vous initial. Le combat s'est soldé par un verdict nul.

En fin de semaine, le neuvième boxeur au classement de la WBO voudra retirer cette «tache» de sa feuille de route et régler ses comptes avec Herrera (15-5-1, 8 K.-O.).

«Il a mis le feu à la première conférence de presse. Ce n'est rien de positif pour lui. Il m'a motivé à l'entraînement et je suis prêt plus que jamais. Ça va être plaisant samedi soir», a-t-il averti après la conférence de presse officielle de l'événement.

Aux dires de Butler, l'idée est non seulement de sortir victorieux et rafler la ceinture, mais bien de montrer de quel bois il se chauffe.

«Ce n'est pas une victoire qu'on cherche, mais une victoire définitive. C'est important pour nous, étant donné le processus où nous sommes.»

Bazynian conservera-t-il sa fiche parfaite?

Erik Bazynian sera également en action, lui qui tentera de maintenir sa fiche parfaire à son 18e combat.

Le Lavallois disputera son premier combat avec Eye of the Tiger contre le Hongrois Ferenc Albert (26-12-0, 14 K.-O.) dans la catégorie des mi-lourds.

En septembre dernier il avait gagné sa confrontation face à Bernard Donfack en lui passant le K.-O. au deuxième round.

«J'ai été inactif pendant six ou sept mois, mais j'ai commencé 2018 avec une bonne qualité d'entraînements. Je suis vraiment prêt pour samedi et je veux une victoire.»

«Mon adversaire a de l'expérience et je respecte ça. Je vais être intelligent dans le ring et je vais faire ce que j'ai toujours fait.»