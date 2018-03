Francis Lafrenière et Albert Onolunose font le poids

Agence QMI 14-03-2018 | 14h04

Le boxeur québécois Francis Lafrenière et son adversaire Albert Onolunose ont respecté la limite de poids lors de la pesée effectuée mercredi, en prévision de leur combat qui aura lieu le lendemain au Casino de Montréal.

Détenteur des titres mineurs de la World Boxing Organization et de l'International Boxing Federation chez les moyens, Lafrenière (16-5-2, 9 K.-O.) a affiché un poids de 158,8 lb, tandis que son vis-à-vis a fait osciller l'aiguille de la balance à 159,2 lb.

Une victoire contre Onolunose (22-1-1, 7 K.-O.) dans le cadre de la défense de sa ceinture NABO pourrait valoir éventuellement à Lafrenière un duel contre Steven Butler. Selon «Le Journal de Montréal», les parties concernées négocient, mais restent éloignées d'une entente.

Autres combats

Parmi les autres pugilistes en action jeudi, Shakeel Phinn (16-2-0, 11 K.-O.) a totalisé 169 lb sur la balance, lui qui évolue habituellement chez les super-moyens. Son rival Remigiusz Woz (11-2-0, 6 K.-O.) avait pour sa part une livre de plus.

Également, Christian Mbili (7-0-0, 7 K.-O.) et Jesus Gurrola (24-12-3, 12 K.-O.) ont respectivement affiché un poids de 161,4 et de 159 lb, le maximum permis étant de 162 lb. Enfin, Dario Bredicean (15-0-0, 4 K.-O.) et Guillermo Romero (12-4-0, 9 K.-O.) ont fait grimper l'aiguille à 167,8 et 168 lb, soit moins que la limite de 170 lb.