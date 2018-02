Face-à-face corsé entre Simon Kean et Alexis Santos

Agence QMI 09-02-2018 | 18h02

Le boxeur québécois Simon Kean et l'Américain Alexis Santos ont procédé à un face-à-face corsé, vendredi, lors de la pesée officielle en vue de leur choc prévu samedi soir à Shawinigan.

Au Centre Gervais Auto, Kean (12-0-0, 11 K.-O.) tentera de demeurer invaincu en 13 combats lorsqu'il croisera le fer avec son rival américain (18-2-0, 15 K.-O.), à qui il a offert un ourson en peluche la veille, en conférence de presse.

Kean (12-0-0, 11 K.-O.) a fait osciller l'aiguille de la balance à 245 lb, tandis que Santos (18-2-0, 15 K.-O.) a affiché un poids de 227,2 lb. Le désavantage physique ne semble pas inquiéter Santos.

«David contre Goliath, s'est-il exclamé à TVA Sports. Il est gros, mais ça ne veut pas dire qu'il est fort. Je l'ai déjà dit, il sera surpris quand je monterai dans le ring et il constatera à quel point je suis fort.»

Kean est en quête d'une 13e victoire professionnelle, devant les siens. La pression est toutefois sur les épaules de son adversaire, selon lui.

«Je suis toujours dans un état d'esprit d'underdog, a-t-il déclaré. La pression est beaucoup plus de son côté. Il a perdu son dernier combat. Deux défaites de suite, ça peut être la fin de ta carrière.

Dans un face-à-face sous tension, Santos ne s'est pas gêné pour envoyer deux doigts d'honneur à l'intention de son adversaire.

«Je n'ai pas essayé de l'intimider, mais je trouve qu'il a essayé de m'intimider, a souligné Kean. Je lui ai montré que je n'ai pas peur du tout et qu'il ne me dérange pas.»

Une ceinture à l'enjeu

La ceinture intercontinentale des poids lourds de l'International Boxing Organization (IBO), qui appartient à Kean, sera à l'enjeu samedi.

«Simon a soif, il a besoin de montrer qu'il est bon et montrer qu'il veut se développer, ce qui n'est pas facile chez les poids lourds», a commenté Rénald Boisvert, l'entraîneur de Steven Butler, qui a assisté à la conférence de presse.

Grosse foule

Presque tous les billets ont trouvé preneurs pour le gala qui marque le retour de la boxe à Shawinigan.

«C'est au-delà de nos attentes, ça va très bien, s'est réjoui Camille Estephan, d'Eye of the Tiger Management. On a au-dessus de 3200 billets vendus. Ce sera une belle foule.»

Outre Kean, les Québécois Mathieu Germain, Vincent Thibault et Steven Butler seront en action. Kean et Santos s'affronteront en finale du gala présenté sur les ondes de TVA Sports, samedi soir, dès 22 h 30.