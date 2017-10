C'est un Steven Butler amélioré qu'on verra dans le ring du MTelus, vendredi soir. - Une nouvelle mentalité pour Butler

Mathieu Boulay 25-10-2017 | 18h48

Le protégé d'Eye of the Tiger Management (19-1-1, 16 K.-O.) a appris plusieurs leçons depuis sa défaite contre Brandon Cook au début de l'année. En plus d'ajouter Jean-François Bergeron et un spécialiste de la nutrition à son équipe, Butler a gagné en maturité dans le ring.

Il a notamment mis les gants contre des boxeurs de l'élite comme Miguel Cotto et Canelo Alvarez alors qu'il participait à leur camp respectif. Il a pris conscience des outils qu'il avait besoin d'acquérir pour devenir champion du monde un jour.

Le pugiliste de 22 ans sait que la route pourrait être encore longue avant cette consécration. Vendredi soir, il croisera le fer avec le vétéran Silverio Ortiz (36-20, 17 K.-O.) qui a déjà perdu par décision unanime contre Custio Clayton en 2016.

«Je veux m'arranger pour que ce soit un combat facile. Je veux éviter de me faire toucher de façon inutile, a souligné Butler. Je veux l'outboxer. Si je parviens à le battre par knock-out, ça sera la cerise sur le gâteau.»

Il n'aurait pas tenu ce discours auparavant. C'est un pas en avant intéressant.

Revanche contre Cook en 2018 ?

Ceux qui pensent que Butler a mis sa défaite contre Brandon Cook derrière lui se trompent. Il pense encore à cette soirée où il a vu des étoiles à quelques reprises.

C'est pour cette raison que le poulain de Rénald Boisvert espère qu'il pourra obtenir sa revanche avec l'Ontarien dans les premiers mois de 2018.

«Je souhaite démontrer à tout le monde que c'était une erreur de parcours et c'est un peu par orgueil que je veux ce combat, a souligné Butler en toute franchise. Pour ce qui est des négociations, je laisse cela dans les mains de Camille Estephan qui aurait déjà fait des approches avec le clan de Cook.

«Si ça n'arrive pas, je vais simplement poursuivre ma route.»

Après sa victoire, Cook s'est incliné par knock-out technique contre le Kazakh Kanat Islam en septembre. On verra s'il sera intéressé à donner une revanche à Butler alors qu'il a affirmé qu'il ne voulait plus remettre les pieds à Montréal après les événements disgracieux de janvier dernier.