Boxe: Des fleurs pour David Lemieux

14-09-2017 | 18h59

LAS VEGAS | Quand on se promène dans la salle des médias, il n'est pas rare que les journalistes des autres pays demandent des nouvelles de David Lemieux et s'informent de ses plans d'avenir. En affrontant plusieurs grosses pointures de sa catégorie, le Québécois a gagné beaucoup de respect auprès des représentants des médias, mais aussi dans la communauté de la boxe.

Par exemple, le promoteur de Gennady Golovkin Tom Loeffler a lancé des fleurs en direction de Lemieux lorsqu'il a croisé le représentant du Journal de Montréal.

«On lui donne beaucoup de mérite, car c'est le premier champion qui a voulu se mesurer à mon boxeur en combat d'unification, a souligné le patron de K2 promotions. Ça ne s'est pas bien passé pour David et GGG a démontré pourquoi tous les autres boxeurs hésitaient avant de l'affronter.

«Quand ils voient qu'ils ont de bonnes chances de visiter le plancher pour le compte de 10, ça peut les faire réfléchir. C'est aussi pour cette raison que mon boulot est si difficile quand vient le temps de trouver des adversaires à mon athlète.»

Capacité de rebondir

Parfois, lorsqu'un boxeur encaisse un revers douloureux comme ce fut le cas pour Lemieux contre Golovkin en octobre 2015, il est possible qu'il ne soit pas capable de revenir au sein de l'élite de sa catégorie.

Ce fut le contraire pour Lemieux qui a enregistré deux victoires à sens unique, dont un knock-out percutant contre Curtis Stevens. Loeffler s'est dit impressionné de la façon que le Québécois a rebondi au cours des deux dernières années.

«La façon qu'il a envoyé Stevens au pays des rêves était très impressionnante, a mentionné l'homme d'affaires. Par contre, avant même qu'il affronte Gennady, on savait que Lemieux était un boxeur très dangereux.

«Je crois qu'il n'a pas reçu le mérite qu'il devait recevoir en raison de la domination de Gennady au cours de leur affrontement. On a dit de lui qu'il était un boxeur surévalué, mais ce n'est pas le cas.

«Je dirais plutôt qu'il est sous-estimé, car il peut battre la grande majorité des boxeurs de 160 lb par knock-out. Il est dangereux et quand tu l'affrontes, tu te dois d'être prudent. Il a un coeur de lion.»

En attente de Saunders

Par contre, Loeffler ne serait pas prêt à faire le même type de compliments au champion WBO, Billy Joe Saunders (24-0, 12 K.-O.). Depuis un an, il semble prendre tous les moyens possibles pour éviter un duel d'unification avec Golovkin.

«On a essayé de mettre ce combat sur pied l'an dernier et on était même prêts à aller se battre en Angleterre. Toutefois, malgré une offre très généreuse et la chance de remporter les ceintures, il a refusé. C'est décevant.»