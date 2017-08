Agence QMI 21-08-2017 | 14h01

Certain de pouvoir battre Floyd Mayweather en moins de quatre rounds, ce samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas, Conor McGregor n'a pas caché des ambitions encore plus grandes qu'une simple victoire dans une entrevue publiée par The Mac Life, dimanche.

«Ce fut, de loin, le meilleur camp d'entraînement de ma vie; tout a été parfait, a déclaré McGregor. Je suis prêt à offrir la performance d'une vie, prêt à changer le visage des sports de combat, encore une fois.»

L'Irlandais se présente déjà comme un pionnier en passant des arts martiaux mixtes à la boxe anglaise lorsqu'il montera dans le ring contre Mayweather (49-0, 26 K.-O.), dont ce sera le dernier combat d'une carrière sans revers - en date d'aujourd'hui à tout le moins.

La vedette de l'Ultimate Fighting Championship (UFC) croit que son adversaire américain de 40 ans sera déstabilisé par sa vigueur le 26 août.

«Il devrait réincarner Bruce Lee pour trouver un partenaire d'entraînement qui pourrait le préparer à moi. Je ne suis pas comme n'importe quel autre combattant ou boxeur. Je suis dans ma propre ligue et je vais le prouver le 26.»

«J'ai déjà participé à des méga-combats. J'ai été sous pression plus souvent et plus longtemps que la plupart des adversaires qu'il a affrontés dans sa carrière.»