Floyd Mayweather lance des fleurs à Conor McGregor

Agence QMI 10-08-2017 | 08h54

Floyd Mayweather a avoué mercredi qu'il n'était plus au sommet de son art, indiquant que son prochain adversaire, Conor McGregor, pourrait avoir l'avantage sur plusieurs aspects lorsqu'ils s'affronteront dans un peu plus de deux semaines.

Mayweather, qui montre une fiche parfaite de 49-0 et de 26 K.-O. dans la boxe professionnelle, a vanté les qualités du pugiliste d'arts martiaux mixtes, dans une entrevue avec le réseau ESPN.

«Il est plus beaucoup plus jeune, a commencé par dire le vétéran boxeur de 40 ans. Quand vous nous comparez sur papier, il est plus grand, il a une plus grande portée et il est plus gros, de la tête aux pieds.»

«Tout pointe en direction d'une victoire de Conor McGregor. Je ne suis plus le combattant que j'étais il y a deux ans ou il y a cinq ans. J'ai fait un pas en arrière... Je ne suis plus ce que j'étais.»

L'Américain n'a toutefois pas cédé la victoire, affirmant que malgré la situation, il croyait tout de même être meilleur que McGregor.

Les deux hommes croiseront le fer le 26 août, au T-Mobile Arena, à Las Vegas.