Le combat Beterbiev-Koelling tombe à l'eau

Agence QMI 12-07-2017 | 15h11

Le championnat éliminatoire IBF des mi-lourds entre Artur Beterbiev (11-0-0, 11 K.-O.) et Enrico Koelling (23-1-0, 6 K.-O.) n'aura pas lieu le 29 juillet prochain.

Beterbiev aurait effectué une demande de visa d'entrée aux États-Unis et celle-ci aurait été refusée. Une demande de révision a été présentée par les avocats de GYM avec le même résultat.

Le 3 mai dernier, GYM et Sauerland Events s'étaient entendus pour présenter le combat en Amérique du Nord, possiblement le 21 juillet au Centre Vidéotron de Québec. Après une analyse de rentabilité, il fut décidé de transporter le combat aux États-Unis avec deux dates et endroits ciblés, soit le 29 juillet au Barclay's Center de New York ou le 30 juillet au Rabobank Theater, à Bakersfield, en Californie.

Les partis ont été informés le 15 juin dernier. C'est le Barclay's Center, le 29 juillet, qui a finalement été retenu comme choix.

En raison de la situation entourant le visa de Beterbiev, GYM aurait pris la décision de se retirer du combat.

«Selon notre compréhension, la IBF va redémarrer la procédure d'appel d'offres (purse bid) afin de permettre la tenue prochaine de ce championnat éliminatoire», a précisé GYM, par voie de communiqué.