David Lemieux affrontera Marcos Reyes

Agence QMI 27-03-2017 | 14h42

Le boxeur québécois David Lemieux se mesurera au Mexicain Marcos Reyes dans un duel présenté en demi-finale du gala mettant en vedette Saul Alvarez et Julio Cesar Chavez fils le 6 mai à Las Vegas.

L'affrontement de poids moyens est prévu pour 10 rounds.

Lemieux (37-3-0, 33 K.-O.) a facilement défait l'Américain Curtis Stevens à sa dernière présence dans l'arène, l'emportant par K.-O. au troisième round le 11 mars. Une victoire pourrait le rapprocher sérieusement d'un rendez-vous avec le vainqueur du choc Alvarez-Chavez.

«Je suis content d'avoir l'opportunité de participer à cet événement, pendant les célébrations de Cinco de Mayo et ainsi de me faire connaître davantage des Mexicains, qui sont reconnus comme de fervents partisans de boxe, a indiqué Lemieux dans un communiqué émis lundi. Je crois avoir lancé un message clair avec ma performance contre Stevens et j'entends faire de même le 6 mai. Je veux être bien certain que tout le monde comprenne que David Lemieux s'en vient au sommet et qu'il compte y rester.»

«Après sa performance face à Curtis Stevens, nous avons immédiatement convenus qu'on souhaitait revoir David rapidement en action. Boxer sur une carte comme celle du 6 mai, alors que les yeux de la planète entière seront rivés sur nous, représente une vitrine inestimable, a ajouté le président du promoteur Eye of The Tiger Management, Camille Estephan. Nous sommes persuadés que David saura briller, puisqu'il est dans une forme resplendissante et est plus motivé que jamais à conquérir le sommet de la division.»

Pour sa part, Reyes (35-4-0, 26 K.-O.) a vaincu par K.-O. technique Diego Rivera à sa plus récente sortie, le 17 mars.

Par ailleurs, Lemieux et son équipe rencontreront les médias lors d'un brunch, mardi midi.