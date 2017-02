Alvarez démolit Bute

Mathieu Boulay 24-02-2017 | 23h19

QUÉBEC - Marc Ramsay voulait une sortie convaincante de son poulain Eleider Alvarez contre Lucian Bute et il l'a obtenu, vendredi soir, devant une foule de 7842 spectateurs au Centre Videotron.

Le protégé de GYM l'a emporté par knock-out au cinquième round devant un Bute qui n'a pas compris ce qui venait d'arriver.

L'aspirant obligatoire mérite enfin sa chance de se battre en combat de championnat WBC des mi-lourds contre le champion Adonis Stevenson après une attente d'une année. On parle d'un rendez-vous qui pourrait avoir lieu en septembre.

«J'ai fait une performance qui mérite mon combat de championnat contre Stevenson, a souligné Eleider Alvarez. Il n'a plus aucune excuse pour me donner ce qui me revient.»

Alvarez (22-0, 11 K.-O.) a mis fin aux émissions avec deux puissantes droites au visage de Bute qui a visité le plancher après un corps-à-corps. Très ébranlé, l'ancien champion du monde des super-moyens s'est relevé de peine et de misère, mais il n'a pas convaincu l'arbitre Marlon B. Wright qui a stoppé le duel.

«Après le troisième, j'ai senti qu'il baissait la garde, a affirmé Alvarez. J'ai pratiqué le coup de poing à longue distance, mais ça ne fonctionnait pas.

«Toutefois, à courte distance, je l'ai réussi comme ce fut le cas à Chicago.»

En contrôle dès le départ

Toutefois, on sentait qu'Alvarez a pris le contrôle des échanges dès la première cloche grâce à une stratégie mise sur pied pendant son camp d'entraînement.

Il a eu le dessus dans trois des quatre premiers rounds grâce à sa main droite qui était timide depuis quelques combats.

Même s'il a reçu quelques bons coups, Alvarez était en mesure de répliquer avec assurance et efficacité. Cette facette lui a donné une confiance qu'il l'a préparé pour l'assaut final.

«C'est la plus belle victoire depuis ma médaille d'or aux Jeux panaméricains en 2007», a souligné Alvarez avec un large sourire.

Adonis Stevenson a décidé de ne pas se pointer au Centre Videotron pour le combat Bute-Alvarez sans fournir une raison officielle au groupe GYM. Bizarre quand on sait qu'il affrontera Alvarez ou Bute possiblement en septembre.

Toutefois, Jean Pascal, Artur Beterbiev et Kevin Bizier étaient présents au parterre.