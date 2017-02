Une finale féminine remportée par Marie-Ève Dicaire

Benoît Rioux 09-02-2017 | 22h51

MONTRÉAL - La Québécoise Marie-Ève Dicaire a remporté un septième combat en autant de sorties professionnelles, ayant vaincu l'Américaine Lisa Noel Garland par décision unanime des juges, jeudi soir, lors de la finale féminine du gala de boxe présenté au Casino de Montréal.

Dicaire (7-0-0, 0 K.-O.) a gagné grâce à un pointage de 80-71, 80-71 et 79-72 au terme des huit rounds.

La Québécoise a notamment réussi à envoyer Garland (15-7-0, 8 K.-O) au tapis au quatrième assaut à la suite d'un crochet de la main avant. Après une insulte verbale de l'Américaine au début du cinquième round, Dicaire a dominé davantage son adversaire de 38 ans.

«J'ai été élevée avec des gars en gravitant dans les arts martiaux, a noté la boxeuse québécoise, après le combat. Depuis que je suis toute petite, je marche à ça. Cette insulte m'a peut-être rappelé des souvenirs d'enfance car c'est là que la boucane est sortie.»

Il s'agissait d'une première finale féminine dans un gala organisé par le Groupe Yvon Michel. Cette victoire de Dicaire lui permettra certainement d'améliorer son rang chez les mi-moyens dans l'organisation WBC. Dicaire était classée 11e tandis que son adversaire figurait comme aspirante numéro 6 avant l'affrontement.

«Solide» liquide son adversaire

En ouverture de la soirée, la nouvelle recrue Christian M'Billi (1-0-0, 1 K.-O.) a pour sa part fait bonne première impression, battant son adversaire mexicain Adrian Arenas (2-5-0, 0 K.-O) dès le début du deuxième round.

«Ce n'était pas mal, mais comme on dit à la boxe, on peut toujours faire mieux», a commenté M'Billi après son combat.

Surnommé «Solide», M'Billi s'est mis à l'aise dès le premier round dans ce qui représentait ses débuts chez les professionnels dans la catégorie des super-moyens.

Entamant le combat avec une défensive hermétique afin d'analyser la technique particulière de son opposant, le boxeur français d'origine camerounaise y est allé rapidement de bonnes combinaisons, au corps et au visage, qui semblaient faire mal à Arenas. Un autre puissant coup au corps a fait plier le Mexicain définitivement après une minute et 26 secondes du second assaut.

Un bon test pour Volny

Dans un combat des plus enlevants, le Montréalais Patrice Volny (5-0-0, 3 K.-O.) a infligé un premier revers chez les professionnels à Louisbert Altidor (5-1-0, 1 K.-O.), d'Ottawa. Au terme de six rounds marqués par de multiples échanges musclés, Volny l'a emporté par décision majoritaire des juges (59-55, 58-56 et 57-57).

Également dans la soirée, Shakeel Phinn (12-1-0, 8 K.-O.) a vaincu par K-O. technique le Mexicain Victor Manuel Palacios (13-14-2, 8 K.-O.) au terme du troisième round.

Bruno Bredicean (7-0-0, 3 K.-O.) a pour sa part remporté un septième combat en autant de sorties quand le coin d'Alejando Herrera (16-6-2, 5 K.-O.) a demandé l'arrêt du combat après cinq rounds. Le K.-O. technique a donc été déclaré.

Dans un combat d'arts martiaux mixtes, chez les mouches, Yoni Sherbatov (6-0-1, 4 K.-O.) a vaincu l'Américain Martin Sandoval (9-8-0, 3 K.-O.) en seulement 44 secondes.