Divorce entre Jean Pascal et InterBox

Mathieu Boulay 23-12-2016 | 09h06

GATINEAU - Avec une certaine surprise, InterBox et le boxeur Jean Pascal ont décidé de mettre fin à leur association.

Une divergence d'opinions et de philosophie par rapport à la carrière du boxeur est à l'origine de cette rupture professionnelle.

La décision a été prise lors d'une rencontre au sommet qui a eu lieu dans un restaurant montréalais dans les derniers jours. Le propriétaire Camille Estephan, le président d'InterBox, Antonin Décarie, Pascal et son assistante Feymie Ze Lou étaient présents.

Après 60 minutes de discussions, les deux parties en sont venues à la même conclusion: ils ne pouvaient pas continuer de travailler ensemble.

«Notre vision et la sienne étaient trop différentes. Ce n'était pas un bon mariage, a expliqué Estephan lors d'une entrevue avec le Journal de Montréal. On le préfère le libérer tout de suite afin qu'il puisse trouver un nouveau promoteur et qu'il puisse se rebattre rapidement. Ça ne finit pas mal.»

Même son de cloche du côté de l'athlète de 34 ans.

«On avait plusieurs divergences d'opinions par rapport à la suite de ma carrière, a indiqué Pascal. Je suis maintenant agent libre sans compensation et j'ai un beau plan de match devant moi.»

Qui a pris la décision? Ce n'est pas clair pour le moment, mais Pascal et Estephan n'étaient clairement pas sur la même longueur d'onde depuis un certain temps.

Sur le plan sportif, il restait deux combats au contrat de Pascal avec InterBox après la signature d'une nouvelle entente de trois suivant sa défaite contre Sergey Kovalev en janvier dernier. On ne sait pas si le boxeur recevra une compensation financière pour la fin de son contrat avant son terme.

Je remercie m. Esteban @EOTMVD et @interboxca pour sa collaboration et son respect dans mon désir d'atteindre mes ambitions futures

— Jean Pascal (@jeanpascalchamp) December 23, 2016





Une série d'événements

C'est une série d'événements qui ont mené à cette séparation.

Le premier est survenu lorsqu'Estephan a fait avorter les négociations pour l'organisation d'un deuxième combat avec Lucian Bute dans les premiers jours de décembre. Pascal ne l'a pas dit publiquement, mais il ne l'a pas digéré.

Par la suite, après sa victoire du 16 décembre contre Ricardo Marcello Ramallo, le boxeur a déclaré qu'il veut revenir sur le ring aussitôt que le 28 janvier.

Estephan et Décarie étaient d'accord avec son projet, mais il était hors de question que l'ancien champion du monde fasse les frais de la finale ou de la demi-finale. Comme on le sait, c'est Steven Butler et Simon Kean qui doivent s'occuper du spectacle lors de cette soirée.

Aussi, Pascal ne voulait pas se retrouver derrière ces deux espoirs. À ses yeux, il s'agissait d'un manque de respect à son endroit et pour ce qu'il a réalisé dans le monde de la boxe.

Par contre, il l'avait fait savoir à l'animateur Jean-Charles Lajoie sur les ondes de la station radiophonique 91,9 Sports lors d'une entrevue dans les derniers jours.

Un jab qu'Estephan n'a pas apprécié, car il aurait préféré que son poulain fasse part de ses demandes dans le privé. À compter de ce moment, on savait que les jours de Pascal avec InterBox étaient comptés.

Et ce qui aurait fait rager davantage le promoteur, ce sont certains débordements festifs de Pascal après sa victoire de la semaine dernière. Le boxeur a nié avec véhémence ces allégations rapportées par le Journal de Montréal.