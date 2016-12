Revue de l'année: chacun son combat

Raphaël Bergeron-Gosselin 21-12-2016 | 15h27

MONTRÉAL - Lucian Bute a encaissé plusieurs coups douloureux pendant l'année 2016 et ils n'ont pas tous été décochés dans le ring.

Après avoir raté l'occasion de redevenir champion, en avril, face à Badou Jack, le boxeur d'origine roumaine a vu son intégrité prendre un dur coup, lorsqu'il a échoué à un test antidopage.

Une enquête a finalement révélé que les échantillons avaient été contaminés par le laboratoire.

En comparant l'année 2016 de Bute à un combat, on peut dire qu'il a été sauvé par la cloche et cette cloche se nomme Eleider Alvarez.

L'annonce d'un duel face à Alvarez lui a permis de retomber sur ses pieds. Le gagnant affrontera Adonis Stevenson et aura la chance de devenir champion mondial.

Une légende s'éteint

Le 3 juin, le monde de la boxe a dit au revoir à l'un des plus grands acteurs de son histoire, Muhammad Ali. L'influence de celui qui est décédé à 74 ans a largement dépassé les limites du sport.

Depuis plusieurs années, il souffrait de la maladie de Parkinson et il n'était plus en mesure de parler.

Les Québécois plutôt tranquilles

David Lemieux, Stevenson et Jean Pascal ont été plutôt discrets en 2016. Pascal a été le seul à livrer un combat d'envergure.

Pour la deuxième fois en moins d'un an, Sergey Kovalev a eu le dessus sur lui.

«Krusher» a toutefois perdu ses titres WBO, WBA et IBF des mi-lourds face à Andre Ward.

Pendant ce temps, Bernard Hopkins a décidé d'offrir un dernier combat à ses partisans et il pourrait regretter longtemps cette décision.

«The Executioner» est remonté dans le ring à 51 ans face à Joe Smith fils et il a été mis K.-O. pour la première fois de sa carrière.

L'année McGregor

C'est avec la ceinture des poids plumes déjà en poche que Conor McGregor a fait partie de l'une des plus grandes rivalités de l'Ultimate Fighting Championship (UFC).

Ses deux combats face à Nate Diaz ont prouvé que «The Notorious» ne reculait devant rien, même un adversaire plus gros et plus puissant que lui. Souhaitons que 2017 offrira le dernier chapitre de la trilogie McGregor-Diaz.

L'Irlandais a conclu son année en devenant le premier combattant de l'histoire de l'UFC à posséder deux titres simultanément, lorsqu'il a passé le K.-O. à Eddie Alvarez lors de l'UFC 205.

Un retour, mais pas celui attendu

Appuyé par d'autres combattants, Georges St-Pierre a mis sur pied la Mixed Martial Arts Athletes Association. Cette association professionnelle tente d'améliorer les conditions de travail des athlètes.