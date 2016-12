Un duel Stevenson-Smith fils?

Mathieu Boulay 20-12-2016 | 12h20

MONTRÉAL - Au début de 2016, Joe Smith fils était peu connu des amateurs de boxe. Toutefois, depuis sa victoire contre Bernard Hopkins samedi, il est sorti de l'ombre et pourrait devenir un adversaire potentiel au champion WBC des mi-lourds, Adonis Stevenson, dans un avenir rapproché.

Le promoteur du puissant cogneur s'est montré prudent dans ses déclarations sur cette possibilité, lundi.

«Je ne veux pas commenter pour le moment, mais on a un intérêt, a souligné Yvon Michel lors d'une entrevue téléphonique. Avec sa victoire de samedi, Joe Smith fils est devenu une autre vedette de la catégorie des mi-lourds.»

D'ailleurs, il n'a jamais caché son engouement à l'endroit de Smith fils (23-1-0, 19 K.-O.), surtout si celui-ci parvenait à avoir le dessus sur Hopkins qui en était à son dernier combat en carrière.

Il ne faut pas oublier que Michel et le promoteur du pugiliste américain, Joe DeGuardia, entretiennent de bonnes relations d'affaires depuis plusieurs années.

Selon certaines sources, les discussions tenues entre eux dans les récentes semaines sont toutefois demeurées informelles. Par contre, il ne serait pas surprenant qu'elles passent à un autre niveau très bientôt.

Que fera HBO?

Pour son duel contre Hopkins, Smith fils avait signé un contrat d'un affrontement avec le réseau de télévision HBO.

S'il l'emportait, une clause dans l'entente stipulait que la chaîne américaine possédait un délai de 120 jours pour lui offrir un combat de championnat. De plus, durant cet intervalle, elle aurait le droit d'égaler toute proposition faite au puissant cogneur.

À la fin de cette période, il serait libre comme l'air. Si Smith fils souhaite un combat pour un titre chez les mi-lourds, il n'a pas l'embarras du choix. Ce serait Andre Ward ou Adonis Stevenson.

On sait déjà que Ward, champion unifié IBF, WBA et WBO des 175 lb, croisera à nouveau le fer avec Sergey Kovalev dans les six premiers mois de 2017.

Ce qui signifie que la seule autre ceinture des mi-lourds qui pourrait être à l'enjeu est celle de Stevenson.

Est-ce que Smith fils voudrait affronter Stevenson? Si l'offre est bonne, il ne reculerait pas.

Et le gagnant d'Alvarez-Bute?

Si ce duel se concrétise, il faut se demander ce qui adviendrait du gagnant du combat éliminatoire entre Lucian Bute et Eleider Alvarez qui sera présenté le 24 février.

Comme on le sait, Bute ne sera pas disponible lors des deux mois suivant son choc, car il veut bénéficier d'un congé pour profiter de l'arrivée de son premier enfant avec son épouse.

Advenant un triomphe, son affrontement avec Stevenson pourrait avoir lieu seulement en juin ou à l'automne dans le pire des scénarios.

Par contre, si Alvarez venait à bout de Bute, verrait-il son combat de championnat repoussé à nouveau pour permettre la présentation du duel Stevenson-Smith fils?

«Si on faisait cette demande à Eleider, il faudrait que les conditions soient très avantageuses pour lui, a expliqué Michel. Pour le moment, c'est lui qui est l'adversaire prioritaire pour affronter Stevenson.»