Jean Pascal et son adversaire font le poids

Mathieu Boulay 15-12-2016 | 19h15

TROIS-RIVIÈRES - Après 11 mois d'inactivité, Jean Pascal effectuera son retour sur le ring, vendredi soir, alors qu'il affrontera l'Argentin Ricardo Marcelo Ramallo à Trois-Rivières.

À première vue, on peut penser que c'est un combat de remise en forme comme on en voit souvent à la boxe. Toutefois, Pascal (30-4-1, 17 K.-O.) aura des choses à prouver aux amateurs et à lui-même même s'il affirme le contraire.

L'ancien champion du monde doit surtout démontrer qu'il est complètement rétabli de sa sévère défaite qu'il a subie contre le Russe Sergey Kovalev en janvier dernier.

«J'ai des attentes modestes envers ce duel, a souligné Pascal après sa pesée, où il a affiché un poids de 181,2 lb. Je veux avoir de l'allure et avoir la chance de retrouver mes repères.»

«Avoir de l'allure» est l'expression favorite de son nouvel entraîneur Stéphan Larouche depuis qu'il a commencé à travailler avec lui.

En résumé, ça veut dire que Pascal doit performer à la hauteur de son talent durant ce duel de 10 rounds.

Ramallo: un réel danger?

Pascal connait peu de choses sur Ramallo (21-10-1, 15 K.-O.) qui a remplacé le Croate Stepjan Bozic au pied levé au début de la semaine.

«Avec mon entraîneur, on a regardé quelques-uns de ses combats dans les derniers jours, a raconté Pascal. On a bâti une stratégie en conséquence.

«On a vu qu'il peut être un boxeur sournois et qu'il aime aller en contre-attaque.»

Pour ce qui est du changement de dernière minute, le pugiliste québécois n'en fait pas une grosse histoire.

«Ça fait partie de la boxe, a-t-il souligné sur un ton calme. Je ne crois pas que ce sera une grosse adaptation pour moi, car je suis un boxeur avec beaucoup d'expérience.»

Son entraîneur abonde dans le même sens.

«Je ne suis pas inquiet par cet aspect en raison de son expérience, a mentionné Larouche. Au moins, on affrontera un droitier comme c'était prévu au départ.

«On sait que Ramallo représente un certain danger, car il n'a rien à perdre et qu'il fera tout pour faire mal paraître Jean.»

Au cours de sa carrière, Pascal n'a pas affronté souvent des adversaires de l'Argentine. À la dernière occasion, en 2014, on avait eu droit à une pièce de théâtre signée Roberto Bolonti qui s'était soldé par un combat sans décision.

On va souhaiter qu'on ne revive pas pareille scène demain à l'Amphithéâtre Cogeco.

Cependant, avec ce qu'on a vu de lui sur les différents sites spécialisés, Ramallo donnera tout ce qu'il a pour causer une surprise de taille.

S'il répète ce que Cristian Fabian Rios a réalisé contre David Lemieux en octobre, Pascal aura besoin d'une bonne performance pour l'emporter.

Pas d'animosité

À l'instar de Pascal, Ramallo n'a aucune difficulté à respecter la limite de 182 lb prévue à son contrat.

L'Argentin a arrêté le pèse-personne à 177 lb. Après le traditionnel face-à-face avec l'athlète local, il lui a tendu la main.

Un geste qui a semblé surprendre Pascal qui est habitué d'avoir des pesées plus intenses que celle-là.

«Il n'y a pas d'animosité entre nous, a précisé le protégé d'InterBox. Ça faisait différent de mes combats où il y avait des enjeux importants.»

Dans plusieurs de ses combats, Pascal était en mesure de bâtir une rivalité avec son opposant notamment grâce à une de ses envolées verbales durant la dernière conférence de presse.

Cette fois, il n'a pas eu le temps de le faire.

«C'est vrai qu'il n'y a pas de build-up comme à mes autres duels, a-t-il confirmé. Par contre, ça ne veut pas dire que je prends Ramallo à la légère.

«Ce serait une erreur de novice.»