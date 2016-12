Après la pluie, le beau temps pour Lucian Bute

Mathieu Boulay 29-11-2016 | 18h38

MONTRÉAL - En obtenant un règlement à l'amiable avec la Commission athlétique de District of Columbia la semaine dernière, Lucian Bute a mis fin à un cauchemar qui perdurait depuis six mois.

Une période de temps où son nom a été associé à une histoire de dopage qui a connu plusieurs rebondissements. Ce tourbillon lui a semblé interminable même s'il était convaincu de son innocence.

«Ce fut plus difficile qu'un combat sur le plan psychologique, a raconté Lucian Bute (32-3-1, 25 K.-O.) lors d'un point de presse tenu au gymnase des frères Grant. Quand je sortais de la maison, je regardais les gens et ils semblaient avoir des doutes sur moi.»

«C'est une attitude qui me faisait mal. Ça m'attristait, car je savais que je n'étais pas coupable dans mon coeur et dans ma tête. Aujourd'hui, je suis très content parce que je peux avoir la tête haute et je peux regarder les gens droit dans les yeux.»

Il est conscient que son étoile a perdu de son lustre durant les derniers mois, mais il fait confiance aux amateurs pour la suite des choses.

«Je pense que le règlement qui est intervenu va réussir à rétablir ma réputation, a soutenu Bute. D'ailleurs, je l'ai senti sur la rue depuis quelques jours.

«Les gens m'arrêtent et me félicitent pour mon courage. Ça m'a fait beaucoup de bien.»

Une entente bien ficelée

C'est l'avocat Howard Jacobs qui représentait Bute dans sa cause. On peut dire qu'il a sauvé les meubles.

«Si on n'avait pas réussi à prouver mon innocence, j'aurais écopé possiblement d'une suspension de deux ou trois. Cela aurait été la fin de ma carrière», a affirmé le boxeur de 36 ans.

Par contre, on en a appris un peu plus sur sa sanction, dont son don de 50 000 $ au programme antidopage du WBC.

«C'était une volonté de ma part pour démontrer mon appui, a souligné Bute. C'est mon avocat qui est arrivé avec cette proposition pendant les négociations avec le WBC.»

«J'ai tout de suite accepté parce que j'avais la chance de conclure une histoire qui m'avait fait très mal.»

Bute a d'ailleurs informé qu'il avait décidé de poursuivre le laboratoire qui avait effectué ses tests après son combat contre Badou Jack pour atteinte à la réputation et pour la perte des revenus qu'il aurait pu encaisser au cours des derniers mois.

Bute et deGale dans la mire

Bute s'attend maintenant à remonter sur le ring dans les premiers mois de 2017.

«Je dois parler à Al Haymon pour une date de retour, a affirmé le boxeur gaucher. L'objectif sera d'affronter le gagnant du combat d'unification pour les titres IBF et WBC des super-moyens entre James DeGale et Badou Jack, le 14 janvier, à Brooklyn.»

On se souvient que Bute avait été en mesure de tenir son bout lorsqu'il a affronté ces deux boxeurs. Toutefois, il avait dû se contenter d'un revers par décision unanime et d'un verdict nul au terme de ses deux rendez-vous.

Il ne faut pas oublier J'Leon Love (23-1, 13 K.-O.) comme adversaire potentiel. L'Américain a lancé un défi à l'ancien champion du monde au cours des derniers jours. Love est également un client d'Al Haymon.