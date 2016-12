Lucian Bute n'est plus suspendu

25-11-2016 | 09h14

La commission de boxe du district de Columbia a donné raison à Lucian Bute, vendredi.

Celui-ci n'est donc plus suspendu pour avoir consommé un produit interdit, l'ostarine, avant son combat contre Badou Jack, le 30 avril dernier à Washington, pour le titre des poids super-moyens du World Boxing Council (WBC). Ses avocats ont démontré que son contrôle positif était dû à une contamination d'un produit prescrit par son préparateur physique.

Bute a ainsi écopé de la sanction minimale, d'une durée de six mois, qui a pris fin le 6 novembre. Le Journal de Montréal a rapporté que le boxeur québécois a choisi de verser 50 000 $ à un organisme de lutte contre le dopage affilié au WBC. Il risquait une peine de trois ans.

À la suite de cette décision, Bute (32-3-1, 25 K.-O.) peut remonter dans le ring quand bon lui semble. Il a commenté la nouvelle sur Instagram vendredi matin.

«Je suis satisfait et soulagé de cette entente, a-t-il écrit en anglais. C'était la bataille la plus difficile de ma carrière et celle qui m'a donné le plus de cicatrices. Je continuerai d'être un boxeur propre.»

«Je tiens à remercier ma famille et ma conjointe Elena, tous les membres de mon équipe, [...] ainsi que mes amis, partisans et supporteurs qui ont été nombreux à me soutenir et à m'encourager et à me faire confiance durant ces heures sombres et pénibles de ma vie», a-t-il poursuivi dans un communiqué diffusé par le Groupe Yvon Michel (GYM) en matinée.

Dans l'embarras

Le supplément en question a été contaminé à l'usine de fabrication de San Diego, en Californie. L'ancien champion du monde de l'International Boxing Federation a pris un produit nommé «Dynamite PM Night Fuel» afin de combattre l'insomnie dont il disait souffrir avant son duel face à Jack. L'affrontement s'était soldé par un verdict nul malgré une domination apparente de l'adversaire de Bute.

«Honnêtement, c'était quelque chose que j'ai pris avec des bonnes intentions pour m'aider à mieux dormir, à mieux récupérer et qui est sur le marché, mais ça contenait un produit illégal, avait expliqué le pugiliste durant une entrevue accordée à l'Agence QMI au mois d'août. Je suis content qu'on ait trouvé comment ce produit-là est arrivé dans mon corps. Si on ne trouvait pas d'où ça venait, ça laissait les gens dans le doute. Je suis très content, parce que ça prouve que je suis honnête.»

Regarder vers l'avant

Maintenant, l'ancien champion du monde n'a pas l'intention de rester chez lui à ne rien faire et souhaite revenir en force l'an prochain. Il aura certes beaucoup de pain sur la planche, lui qui ne compte qu'une victoire à ses quatre plus récents chocs.

«Je suis entouré de la meilleure équipe pour me guider. J'ai plus que jamais l'enthousiasme et le goût de me battre. Il me reste de belles années devant moi et j'ai hâte de remonter sur le ring dès le début de l'année 2017», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, GYM a indiqué que le principal intéressé sera disponible pour commenter plus longuement la conclusion du dossier «au début de la semaine prochaine».