Mi-lourds - Ward détrône Kovalev

À 32 ans, Ward a signé le succès le plus retentissant de sa carrière: il a été déclaré vainqueur à l'unanimité des trois juges (114-113, 114-113, 114-113) et a signé la 31e victoire de sa carrière, en autant de combats professionnels.

Mais il est passé tout près de la catastrophe: «C'était un combat très serré», a admis le Californien, champion olympique 2004 des mi-lourds.

«On ne sait jamais dans ce genre de situation comment les juges vont voir les choses. Je savais que cela allait être un combat difficile, je suis fier de ma réaction», a-t-il insisté.

Pendant les quatre premières reprises, Ward a été nettement dominé par Kovalev qui l'a envoyé au tapis pour la première fois de sa carrière lors du 2e round: à quarante secondes de la cloche, le Russe, établi en Floride, a enchaîné trois jabs qui ont percé la défense de Ward, bien mal en point.

Mais l'Américain a repris progressivement ses esprits, puis a pris la direction des opérations à partir de la 5e reprise: plus mobile que son adversaire, Ward a alors pris un ascendant physique et technique, même si Kovalev l'a inquiété jusqu'au bout, notamment lors du 11e round.

Première défaite de Kovalev

Le Russe qui détenait le titre WBO depuis août 2013 et les ceintures WBA et IBF depuis novembre 2014, n'a pas caché sa déception après sa première défaite en 32 combats (30 victoires et un nul).

«Ce n'est pas le bon verdict, tout le monde a vu ce qu'il s'est passé, il a peut-être remporté quelques rounds, trois sans doute, mais pas tout le combat«, a accusé celui qui est surnommé «The Krusher».

«Il est américain, tous les juges étaient américains, mais c'est du sport, il ne faut pas y mêler la politique», a-t-il poursuivi.

Après ce combat très spectaculaire et son issue indécise, une revanche parait inévitable: «Et cette fois, je vais lui botter les fesses», a déjà prévenu Kovalev.

Avant sa défaite, Kovalev pointait à la 2e place du prestigieux classement toutes catégories du magazine de référence The Ring, ce qui fait désormais dire à l'entourage de Ward que l'Américain, passé des super-moyens aux mi-lourds en 2015, est désormais officieusement le meilleur boxeur actuel en activité.