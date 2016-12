Une journée planifiée à l'amande près pour Lemieux

07-10-2016 | 10h12

Le boxeur David Lemieux est en mode préparation en vue de son combat contre l'Argentin Cristian Fabian Rios, le 22 octobre, au Centre Bell.

La vie de boxeur est l'une des plus rigoureuses et exigeantes. Les préparatifs commencent très tôt chaque matin alors que le pugiliste québécois planifie sa journée à une amande près.

«Je ne veux pas dépasser le nombre de calories, alors je reste à 10 amandes le matin pour le déjeuner», a expliqué Lemieux au journaliste Jean-Philippe Bertrand de la chaîne TVA Sports, jeudi matin.

Heureusement pour le boxeur, son régime strict s'agence parfaitement à celui de sa conjointe, la plongeuse olympique Jennifer Abel.

L'athlète de 27 ans passe beaucoup de temps à l'entraînement. Et tous les détails comptent pour Lemieux afin de trouver le meilleur état d'esprit avant d'entrer dans le ring, même ses choix musicaux en route vers le boulot.

Le Québécois écoute la musique de Charles Aznavour, un clin d'œil à ses origines arméniennes.

«Plusieurs athlètes écoutent de la musique pour les motiver, pour leur donner de l'énergie, a-t-il dit. Moi, je suis déjà assez motivé, assez énergisé pour un combat. J'écoute de la musique pour me calmer.»

Un horaire bien rempli

Dès son arrivée au bureau, il est pris en charge par son spécialiste du conditionnement physique. Et après une intense séance et un effort physique, il essuie les gouttes de sueurs et se prête à une séance de photographies. Un exercice de promotion important en vue de son combat dans quelques semaines.

La journée se poursuit avec le rôle le plus important dans la vie du boxeur : celui de papa. Le temps passé avec sa fille Lilianna est primordial, mais dans les jours menant à un combat, il est de plus courte durée.

Lemieux retourne s'entraîner en après-midi pour une deuxième visite quotidienne dans le ring. Tout ça pour être prêt face à Rios.

