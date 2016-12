La médaille de l'Assemblée nationale pour Fortin

22-09-2016 | 16h18

La boxeuse québécoise Ariane Fortin a eu droit à une médaille, jeudi: celle de l'Assemblée nationale.





L'athlète de Lévis l'a reçue des mains du député de la Coalition avenir Québec (CAQ) François Paradis au Parlement de Québec.

Celui-ci a mentionné que cet hommage «est pour son parcours remarquable, mais aussi pour lui dire que nous sommes fiers d'elle».

«Vous êtes une source d'inspiration, vous êtes notre championne», a ajouté le député de Lévis sur sa page Facebook.

De son côté, la boxeuse s'est réjouie de recevoir cette médaille faite en bronze, décernée par un député en guise de reconnaissance.

«C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être célébrée ici dans ma ville, avec ma famille! J'ai ressenti un immense support de la part du Québec, avant et pendant les Jeux, et le fait de voir que ça se poursuit me fait très chaud au cœur!», a dit Fortin, citée par la CAQ.

À son premier combat aux Jeux olympiques de Rio en août, Fortin avait été victime d'un verdict douteux des juges. Dans une décision partagée, ils avaient accordé la victoire à Dariga Shakimova, du Kazakhstan.

