Cristian Fabian Rios: la prochaine proie de Lemieux

Mathieu Boulay 02-09-2016 | 10h57

L'Argentin Cristian Fabian Rios sera finalement l'adversaire de David Lemieux en finale du gala qui sera présenté le 22 octobre au Centre Bell. Le tout sera confirmé mardi prochain à l'occasion d'une conférence de presse.

Il est clair que Rios (21-7-3, 6 K.-O.) ne fait pas partie de l'élite de la division des poids moyens. Toutefois, son style et son endurance permettront à Lemieux (35-3, 32 K.-O) de repousser ses limites.

Le boxeur gaucher de 33 ans n'a pas une fiche immaculée, mais il a tenu son bout devant des adversaires de qualité comme le Britannique Tommy Langford (17-0, 6 K.-O.) et son compatriote Jorge Sebastian Heiland (27-4-2, 14 K.-O). Il faut également ajouter qu'il n'a jamais perdu par knock-out au cours de sa carrière.

Parlant de Heiland, répertorié au premier rang au classement WBC des 160 lb, il faisait des parties des plans du clan Lemieux lors des négociations initiales. Cependant, par un étrange concours de circonstances, l'Argentin a signé une entente avec l'homme d'affaires Al Haymon peu de temps après.

Il montera sur le ring pour la première fois dans le cadre de la série Premier boxing champions (PBC) cet automne.

Pourquoi Rios et pas Stevens?

À première vue, un combat Lemieux-Rios ne suscitera pas les passions chez les amateurs du Québec même si on risque d'assister à un duel serré.

Plusieurs critiqueront le choix de l'opposant du cogneur québécois comme ils le font régulièrement pour le champion Adonis Stevenson. Il a pourtant été sélectionné avec soin par son promoteur Camille Estephan et son entraîneur Marc Ramsay.

De nombreuses rumeurs ont circulé selon lesquelles un affrontement entre le Québécois et l'Américain Curtis Stevens (28-5, 21 K.-O.) était sur le point de se concrétiser. Il n'y avait pas de fumée sans feu.

Tout d'abord, selon plusieurs sources, les deux boxeurs avaient accepté de croiser le fer. Par contre, les négociations ont frappé un mur avec le réseau de télé américain HBO.

Les dirigeants de la chaîne, avec Peter Nelson en tête, n'était pas prêt à allonger les billets verts nécessaires pour organiser un tel combat. Ici, on parle d'une somme d'environ 1 million $ US, selon ce qu'on a appris entre les branches.

De plus, dans le milieu du noble art, c'est connu que HBO a coupé dans ses budgets de plusieurs milliers de dollars pour ses galas de boxe. Sans compter que le réseau américain souhaitait placer le duel Stevens-Lemieux en demi-finale du choc entre Sergey Kovalev et Andre Ward en novembre.

Camille Estephan a refusé sur-le-champ notamment en raison des conditions financières offertes à son poulain.

Un autre duel en décembre

En plus de conditions contractuelles insatisfaisantes, Estephan n'aimait pas la date offerte par HBO.

Si Lemieux avait monté sur le ring en novembre, il n'aurait eu qu'un combat à l'automne alors que son promoteur souhaite le voir en action à deux reprises avant la fin de l'année.

Après octobre, le patron d'Eye of the Tiger Management voudrait organiser un autre gala avec Lemieux en décembre à Montréal. On pourrait enfin se mettre Stevens ou le champion WBO B.J. Saunders sous la dent.

