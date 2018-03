UFC : Mayweather commencera bientôt à s'entraîner

Agence QMI 15-03-2018 | 16h50

Le boxeur Floyd Mayweather fils serait sur le point de commencer à s'entraîner en vue de tenter sa chance dans les arts martiaux mixtes.

L'athlète de 41 ans a pris sa retraite de la boxe à la suite de sa victoire par K.-O. contre l'Irlandais Conor McGregor en août, un combat très lucratif pour les deux rivaux.

Mayweather fils (50-0, 27 KOs) a toutefois mentionné au site TMZ qu'il entamera bientôt son entraînement en AMM en compagnie de Tyron Woodley, champion mi-moyen de l'Ultimate Fighting Championship (UFC).

«On s'est envoyé des textos, on a discuté à quelques reprises et on va commencer à s'entraîner très bientôt», a-t-il mentionné.

Le pari est néanmoins risqué pour l'Américain. Si sa boxe est impeccable, est-il en mesure de tenir son bout dans les autres dimensions que prend un combat en AMM?

«Je peux lutter, a-t-il affirmé. Ma lutte n'est pas si mauvaise. Sur une échelle d'un à dix, je suis probablement à sept et je pense qu'on pourrait l'amener à neuf.»

«Pour les coups de pied, sur une échelle d'un à dix, je suis probablement à quatre», a-t-il ajouté.

Le président de l'UFC, Dana White, avait affirmé en décembre dernier que des négociations légitimes étaient en cours avec Mayweather.

L'ancien boxeur estime qu'une préparation de six à huit mois lui serait nécessaire avant de se présenter dans l'octogone. Il a déjà déclaré qu'il serait en mesure d'empocher un milliard $ pour un combat en UFC.

Il n'est toutefois pas certain qu'il affronterait McGregor lors d'un éventuel premier combat.