Dana White écorche George St-Pierre : «vas-y et montre qui tu peux battre»

Agence QMI 29-11-2017 | 17h27

Le grand patron de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, n'y est pas allé avec des gants blancs pour montrer qu'il ne veut pas voir George St-Pierre abandonner sa ceinture des poids moyens (185 lb), remportée contre Michael Bisping lors de son retour triomphal.

«Je serais vraiment en maudit», a mentionné White en conférence de presse, mardi, à Las Vegas, selon le site MMA Fighting. Il a rappelé que selon son contrat pour se mesurer à Bisping, St-Pierre a accepté d'affronter ensuite le premier aspirant de cette catégorie s'il remportait le titre. Le Québécois doit donc se battre contre l'Australien Robert Whittaker. Cependant, il avait laissé planer un doute après sa victoire, puisque les poids moyens ne constituent pas une catégorie adaptée à son corps, lui qui a avant tout évolué chez les 170 lb. Il avait dit avoir eu de sévères crampes et d'autres problèmes de santé en tentant de gagner du poids tout en s'entraînant pour son affrontement contre Bisping.

«Tu es un combattant. Vas-y et montre qui tu peux battre. Tu voulais revenir. Bon retour, a dit White en parlant de St-Pierre, tout en utilisant des expressions vulgaires. Tu dois défendre ton titre. Essayer de choisir son adversaire ou dans quelle catégorie tu veux aller, tu ne peux pas faire ça dans ce sport.»

White ne veut donc pas que St-Pierre retourne chez les poids mi-moyens (170 lb) avant de croiser le fer avec Whittaker.

«C'est le contrat, a-t-il insisté. Je veux entendre qu'il va défendre sa ceinture des 185 lb. C'est l'entente que nous avons faite.»

Le chef de l'UFC ne semblait pas vouloir que le choc ait lieu à l'UFC 221 à Perth le 11 février prochain, même si ce gala a lieu dans le pays natal de Whittaker, l'Australie. Il avait déjà mentionné avoir une préférence pour Montréal pour la prochaine soirée de St-Pierre.

Pas de duel entre St-Pierre et McGregor

White a aussi mis fin aux spéculations voulant que le Québécois se mesure au champion des légers de l'UFC, Conor McGregor. Il a affirmé que ces rumeurs devaient émaner du clan St-Pierre.

«Il n'y a jamais eu une discussion au sujet d'un combat GSP-McGregor. Jamais. C'est juste de la merde d'internet qui, je présume, a été entamé de ce côté-là.»

«Chaque combat de Conor est un combat payant. Et Tony Ferguson est le prochain. En quoi un combat entre GSP et Connor est-il plus gros que celui entre Conor et quelqu'un d'autre?», a dit White, d'après MMA Fighting.