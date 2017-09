Un champion de kickboxing du Maroc demande l'asile au Canada

Agence QMI 26-09-2017 | 16h35

MONTRÉAL - Un ancien champion marocain de kickboxing demande l'asile au Canada.

Zakaria Moumni affirme qu'il est en danger tant dans son pays d'origine qu'en France.

M. Moumni prétend avoir été torturé au Maroc parce qu'il aurait osé interpeller le roi, ce qui constitue un crime.

«Ma vie est menacée en France, j'ai échappé à une tentative d'assassinat avec arme à feu et arme blanche au nom du roi Mohammed VI et au nom de son secrétaire particulier et du directeur du contre-espionnage marocain. Le gouvernement français refuse de me protéger», a-t-il rapporté à TVA Nouvelles à Montréal.

«Monsieur a été au coeur d'un conflit diplomatique entre la France et le Maroc. Évidemment, des deux côtés, il est à risque», a renchéri son avocat, Stéphane Handfield.

Sa cause a été reportée au 12 décembre prochain.