5 à 7 nouvelles sportives: Georges St-Pierre de retour?

17-02-2017 | 17h24

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

(...)

Le président de l'Ultimate Fighting Championship Dana White a confirmé que le Québécois Georges St-Pierre avait bel et bien signé une nouvelle entente avec l'organisation d'arts martiaux mixtes, vendredi. Cependant, St-Pierre assure qu'il n'y a encore rien d'officiel présentement. Une annonce pourrait néanmoins suivre bientôt.

(...)

Pour le moment, il y a néanmoins une nouvelle intéressante pour les amateurs d'arts martiaux mixtes : l'Ultimate Fighting Championship a annoncé que le combattant québécois Patrick Côté allait affronter Thiago Alves lors de l'UFC 210, le 8 avril, à Buffalo.

(...)

Ceux qui voulaient assister à un duel de cogneurs entre le champion Adonis Stevenson et Joe Smith fils devront oublier le projet pour le moment. Les négociations ont frappé un mur dans les derniers jours et ce combat potentiel n'est plus à l'ordre du jour.

(...)

L'ancien lutteur professionnel George «The Animal» Steele est décédé à l'âge de 79 ans.

(...)

L'entraîneur-chef Claude Julien a décidé de placer Alex Galchenyuk au centre du premier trio, vendredi, lors de l'entraînement de l'équipe. Une bonne décision, selon vous?

Le Tricolore a par ailleurs rappelé le jeune Michael McCarron.

(...)

Le Lightning de Tampa Bay a rappelé l'attaquant Gabriel Dumont de sa filiale de Syracuse, dans la Ligue américaine de hockey, vendredi. Le Québécois a déjà participé à 14 joutes avec la formation floridienne cette saison, récoltant un but et une mention d'aide.