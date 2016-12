Quel avenir pour Ronda Rousey?

Avec AFP 31-12-2016 | 18h33

À son premier combat en plus d'un an, la combattante Ronda Rousey n'a pas tenu plus d'une minute face à sa rivale, la championne des poids coqs Amanda Nunes, lors du gala UFC 207 présenté vendredi à Las Vegas.

Son revers face à Holly Holm, en Australie en novembre 2015 a certes été catastrophique, mais celui contre Nunes l'est autant, sinon davantage. Alors qu'elle semblait invincible, Rousey, médaillée de bronze lors des JO-2012 de Londres en judo, a concédé une deuxième défaite consécutive et affiche désormais à son palmarès douze victoires et deux défaites.

Dès lors, la star des arts martiaux va-t-elle continuer sa carrière? «J'ai besoin de prendre du temps pour réfléchir à mon avenir», a indiqué Rousey dans un communiqué publié par le groupe audiovisuel ESPN.

«Je me suis préparée non seulement à revenir à la compétition, mais à gagner, mais parfois, même si vous donnez le meilleur de vous-mêmes, les choses ne se passent comme on l'espère», a-t-elle poursuivi.

«Je suis fière de voir l'essor qu'ont pris les combats féminins et je remercie toutes les autres combattantes, y compris Amanda, qui ont rendu tout cela possible», a conclu Rousey.

Rousey n'a pas adressé la parole aux médias après le combat, mais le président de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a admis que Rousey était «dévastée» à la suite de sa défaite.

«J'étais avec elle tout le temps, a mentionné White sur les ondes de FS1, dans des propos rapportés par le site web mmafightning.com. Évidemment, elle est tellement compétitive. Elle est dévastée. C'est une compétitrice.

«[Mais] elle est dans un meilleur état d'esprit qu'après [son échec contre] Holly Holm. Elle était dans les vestiaires et évidemment, elle était fâchée. Mais elle avait beaucoup de support et je pense que ce sera mieux qu'après le combat contre Holly Holm.»

Nunes n'a jamais été inquiété dans ce court combat qu'elle a dominé tout du long. La Brésilienne l'a emporté par arrêt de l'arbitre après 48 secondes d'action.

«Je savais que [Rousey] allait vouloir échanger avec moi. Elle se croit bonne puisque son entraîneur lui disait toujours, a souligné la championne. Mais lorsque j'ai commencé à l'atteindre avec des coups, je savais qu'elle voudrait s'accrocher à moi.»

«Si elle veut une revanche, je ferai la même chose. Elle ne peut encaisser mes coups, a indiqué Nunes, d'après le réseau ESPN. Elle [Rousey] doit arrêter. C'est le bon temps.»