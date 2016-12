Les cinq combats marquants de «GSP»

17-10-2016 | 19h14

Alors que le combattant Georges St-Pierre a annoncé avoir rompu son contrat avec l'Ultimate Fighting Championship (UFC), lundi, l'Agence QMI a dressé un portrait des cinq combats les plus marquants de la carrière de l'ancien champion.

5. UFC 94 : St-Pierre vs. Penn 2

«GSP», alors champion des poids mi-moyens de l'UFC, a mis sa ceinture en jeu contre B. J. Penn, le 31 janvier 2009. C'était la deuxième fois que les combattants s'affrontaient.

Cet affrontement a marqué une première pour l'organisation. En effet, il s'agissait de la première fois que deux champions de catégories différentes se faisaient face dans l'octogone.

Benn était à ce moment détenteur du titre des poids légers.

Le Québécois l'a emporté par TKO, lorsque le coin de Penn a décidé d'interrompre le combat avant le cinquième round.

4. UFC 167 : St-Pierre vs. Hendricks

Dans son dernier duel avant de prendre sa pause, St-Pierre a fait face à Johny Hendricks, le 16 novembre 2013.

Si le pugiliste originaire de Saint-Isidore a eu le dessus par décision partagée des juges, le perdant a frappé fort et il a affirmé au terme du combat qu'il croyait avoir remporté l'affrontement.

Le vainqueur avait d'ailleurs dû faire une escale à l'hôpital avant de s'adresser aux médias, en fin de soirée.

Il s'agissait d'une 10e défense consécutive pour St-Pierre.

3. UFC 158 : St-Pierre vs. Diaz

Cet affrontement, Nick Diaz l'avait demandé pendant près de deux ans avant de l'obtenir. Le 16 mars 2013, à Montréal, St-Pierre a montré à Diaz qu'il était plus fort.

Cet événement a surtout retenu l'attention en raison de l'attitude et des paroles de Diaz, qui avait critiqué le style de son adversaire et lancé des propos incendiaires, en plus de rater un entraînement public.

Quoi qu'il en soit, le Québécois a défendu sa ceinture dans une décision unanime des juges.

2. UFC 154 : St-Pierre vs. Condit

Après une absence de 18 mois en raison d'une blessure, St-Pierre a fait face à Carlos Condit, le 17 novembre 2012.

Plusieurs experts donnaient une chance à Condit, dont le style était bien adapté pour vaincre le champion. Le Québécois a toutefois bien utilisé ses outils pour l'emporter par décision unanime des juges, au Centre Bell.

1. UFC 65 : St-Pierre vs. Hughes 2

Le 18 novembre 2006, «GSP» obtenait un combat revanche contre Matt Hughes. Il en a profité pour lui passer le TKO au deuxième engagement et ainsi mettre la main sur la ceinture pour une première fois.

Lors du premier duel, alors que le titre était également en jeu, Hughes était parvenu à réussir une soumission par clé de bras pour infliger une première défaite au Québécois dans l'UFC.



Georges St.Pierre vs Matt Hughes 2 @ Bad... par Jack-wilson-85

