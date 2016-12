«GSP» de retour à l'UFC 206?

25-08-2016 | 20h15

Georges St-Pierre a avoué que «toutes les étoiles sont alignées» afin qu'il effectue un retour dans l'octogone, lors de l'UFC 206 qui sera présenté à Toronto, le 10 décembre prochain.

«GSP» est présentement impliqué dans un processus d'une durée de quatre mois, afin de prouver qu'il respecte la politique antidopage de l'UFC.

L'ancien champion des poids mi-moyens a débuté ce processus le 10 août, soit quatre mois jour pour jour avant la date à laquelle sera présentée l'UFC 206.

«Je ne vous mens pas si je vous dis que ce n'est pas réglé encore. Nous devons parler aux nouveaux propriétaires bientôt pour voir ce qu'ils ont à nous offrir», a expliqué le combattant lors d'une entrevue avec le site MMA Fighting.

St-Pierre est maintenant âgé de 35 ans, mais il croit être au sommet de sa forme.

«Je veux recommencer à me battre. Je ne suis pas obligé, mais j'en ai envie. Je ne veux pas attendre plus longtemps, car si j'attends je ne serai plus autant en forme. C'est le moment parfait pour reprendre l'action.»

St-Pierre détient toujours le record pour le gala ayant rapporté le plus d'argent aux portes avec 12 millions $, lors de l'UFC 129, en Ontario. Il serait donc logique que l'organisation désire le voir effectuer son retour au même endroit.

Si une chose est claire, c'est que «GSP» souhaite effectuer son retour en 2016.

«C'est entre les mains de l'organisation. Nous avons mis nos cartes sur la table et nous attendons de voir ce qui va arriver. Mes agents vont parler aux propriétaires sous peu, alors nous devrions avoir des nouvelles.»

