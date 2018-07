NBA: LeBron James veut ramener les Lakers au sommet

AFP 31-07-2018 | 07h05

LOS ANGELES | La mégastar LeBron James veut « aider » sa nouvelle équipe des Los Angeles Lakers à retrouver les sommets de la NBA, qu'elle a désertés depuis des années.

« Aider l'équipe à retrouver des niveaux qu'elle n'a pas atteints depuis un moment, c'est un challenge qui me plaît », a déclaré lundi l'ancien ailier de Cleveland, septième meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, lors de ses premières déclarations publiques depuis la signature de son contrat le 1er juillet.

Les Lakers, deuxième franchise la plus titrée de NBA avec 16 sacres juste derrière les Boston Celtics (17), connaissent leur pire période de résultats depuis cinq ans en NBA. Ils n'ont pas réussi à atteindre les «playoffs» depuis 2013 et leurs deux derniers titres datent de 2009 et 2010, avec Kobe Bryant.

« C'est une franchise historique, ils ont une structure digne des plus grands », a souligné LeBron James.

« Faire partie d'une franchise avec un tel passé, c'est quelque chose de génial pour moi et pour l'histoire du basket en général », a assuré le « King », qui succédera sous le maillot jaune et violet à des légendes comme Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson ou Shaquille O'Neal.

À 33 ans, James va connaître sa 16e saison en NBA. Il a remporté deux titres de champion en 2012 et 2013 avec le Miami Heat et a remporté une troisième bague de champion en 2016 avec les Cleveland Cavaliers, jamais titrés auparavant. Le double champion olympique (2008, 2012) a atteint la finale NBA à neuf reprises, dont huit consécutives depuis 2011.

La saison dernière, il a terminé troisième meilleur marqueur de NBA, avec 27,5 points par match, égalant son record personnel de rebonds dans une saison (8,6 par match en moyenne) et battant celui de passes décisives (9,1).

James a signé un contrat de 154 millions de dollars pour quatre saisons avec les Lakers, après quatre saisons passées à Cleveland.