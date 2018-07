DeMar DeRozan échangé aux Spurs, Kawhi Leonard à Toronto

Agence QMI 18-07-2018 | 10h12

Les Raptors de Toronto ont finalement eu le dernier mot dans le derby Kawhi Leonard, mais ils ont dû céder leur joueur-vedette DeMar DeRozan.

C'est du moins ce qu'a rapporté le réseau ESPN, mercredi matin. La formation canadienne obtiendrait également le garde Danny Green des Spurs de San Antonio en retour de DeRozan, du centre Jakob Poeltl et d'un choix de premier tour en 2019.

La transaction n'a toutefois pas encore été officialisée par les deux clubs. Les 76ers de Philadelphie, les Celtics de Boston et les Trail Blazers de Portland étaient également dans la course pour obtenir les services de Leonard.

Leonard, qui ne souhaiterait pas se joindre au club torontois, sera admissible à l'autonomie à la fin de la prochaine campagne, lui qui détient une option pour 2019-2020. Il a été limité à neuf rencontres la saison dernière en raison d'une blessure à un quadriceps.

Il a remporté le titre de champions de la NBA en 2014 avec les Spurs, étant nommé joueur par excellence des séries éliminatoires. Il s'est également vu octroyer le titre de joueur défensif par excellence du circuit à deux reprises.

Vive réaction

Avant même que la transaction ne soit soumise à la NBA, DeRozan a exprimé sa vive amertume par l'entremise des médias sociaux en matinée.

«Ils disent une chose et le résultat est différent, a-t-il écrit sur son compte Instagram. On ne peut pas leur faire confiance. Il n'y a plus de loyauté dans ce sport. Ils vous échangent pour pas grand-chose...»

DeRozan a passé toute sa carrière de neuf saisons avec les Raptors, qui l'avaient repêché au neuvième rang au total en 2009. Le joueur de 28 ans a souvent déclaré qu'il souhaitait demeurer à Toronto. L'arrière avait par ailleurs passé de la parole aux actes à l'été 2016, acceptant un nouveau contrat de cinq ans avec les Raptors.