Les Rockets poursuivront-ils leur lancée?

Les Rockets de Houston n'ont pas l'intention de lâcher prise facilement dans leur série de troisième tour contre les Warriors de Golden State et ceux-ci ont avantage à tirer des leçons du quatrième match présenté mardi.

En dépit de la foule hostile de l'Oracle Arena d'Oakland, les champions de l'Association de l'Ouest en saison régulière ont effacé un retard de 12 points au dernier quart pour filer vers un gain de 95-92, ce qui leur a permis de créer l'impasse 2-2 dans la confrontation 4 de 7 et de reprendre l'avantage du terrain.

Du même coup, le prochain duel prévu jeudi au Texas risque d'être à nouveau des plus serrés et une quatrième participation consécutive des Warriors à la finale de la NBA est loin d'être acquise.

«On a seulement continué de se battre, on n'a pas abandonné», a simplement commenté au quotidien «The Los Angeles Times» la vedette des Rockets James Harden, qui a inscrit 30 points dans la victoire des siens.

«Ce fut notre plus haut niveau de jeu défensif jamais présenté, a ajouté l'entraîneur-chef Mike D'Antoni, très satisfait d'avoir sa troupe limiter les Warriors à 12 points au quatrième quart. Avant la partie, quelqu'un m'a interrogé à propos de notre façon de répondre à l'adversité. Je pense qu'on l'a bien vue. [...] J'ai fait confiance aux gars et ç'a marché.»

Les excuses ne valent rien

Dans le vestiaire des champions en titre de la NBA, l'instructeur-chef Steve Kerr a parlé de la fatigue ayant envahi sa troupe en fin de rencontre. Or, il s'agit d'une excuse que les Rockets préfèrent de leur côté rejeter du revers de la main.

«Ils sont fatigués et nous le sommes. Maintenant, il faut trouver la solution», a dit D'Antoni.

«C'est la force de caractère qui fera la différence, a renchéri le vétéran Chris Paul. Nous avons travaillé tout l'été et toute la saison pour vivre ces moments. Donc, on va s'encourager les uns les autres. La force mentale est aussi importante que la résistance physique. Et je crois que nos gars l'ont prouvé.»