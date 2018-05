Série de deuxième tour: les Raptors en très mauvaise position

Agence QMI 03-05-2018 | 21h02

Les Raptors ont pris un retard de 2-0 dans leur série de deuxième tour contre les Cavaliers de Cleveland en s'inclinant par la marque de 128-110, jeudi à Toronto.

Ils avaient perdu le match numéro un 113-112 en prolongation mardi même s'ils n'avaient jamais tiré de l'arrière en temps réglementaire.

Ces deux résultats n'augurent rien de bon pour la formation torontoise. L'avantage du terrain, qu'elle a obtenu en terminant au premier rang dans l'Association de l'Est, vient de s'envoler. Il reste, au maximum, cinq parties au duel contre les «Cavs» et trois d'entre elles seront disputées au royaume de LeBron James.

Les Raptors, qui n'avaient pas perdu à domicile au premier tour contre les Wizards de Washington, devront donc déployer de grands efforts s'ils veulent vaincre leur bête noire, qui les a éliminés au cours des deux dernières phases éliminatoires. L'an dernier, ils ont été balayés par les Cavaliers au second tour. En 2016, ils avaient été battus en six matchs en finale de l'Est.

James dominant

Sans surprise, James a été le fer de lance chez les vainqueurs. Il a inscrit 43 points, faisant preuve d'une redoutable efficacité en réussissant 19 de ses 28 tentatives de tirs.

Le joueur-étoile a également amassé huit rebonds et 14 mentions d'assistance.

Kevin Love a lui aussi tiré son épingle du jeu. Plutôt effacé depuis le début des éliminatoires, l'ailier a marqué 31 points, de loin son plus haut total des séries. Il a ajouté 11 rebonds et un bloc à sa production.

Du côté des favoris de la foule, DeMar DeRozan et Kyle Lowry ont respectivement amassé 24 et 21 points.

Jonas Valanciunas, qui avait obtenu 21 points et le même nombre de rebonds mardi, s'est contenté de 16 points et 12 rebonds jeudi.

Les matchs numéro trois et numéro quatre seront disputés samedi et lundi au domicile des Cavaliers.